疫情｜美致樓美景樓圍封檢測兩天　共揪出28宗初確診　今早解封

美田邨美景樓及美致樓的污水樣本近日對新冠病毒檢測呈陽性，當局於2月6日晚上將大廈圍圍封強檢，行動中分別發現10宗及12宗初步陽性檢測個案，指由於兩座大廈具有極高感染風險，決定延長其強制檢測行動至今日。



美致樓圍封一日半之後，於今早9時解封。政府最新公布，美致樓在第一及第二次檢測共有約4,000人次接受了檢測，當中發現15宗初步陽性檢測個案。另外，美景樓的強檢行動亦於今早9時45分完成，截至今日凌晨零時，美景樓在第一及第二次檢測共有約4,040人次接受了檢測，當中發現13宗初步陽性檢測個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。



▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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​政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自2月6日下午8時30分起限制在沙田指明「受限區域」，即沙田美田邨美致樓內受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。政府昨日（7日）延長相關宣告的執行日期至今日（8日），受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行兩次檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，曾於過去兩個星期到訪美致樓超過兩小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告於2月8日或之前接受強制檢測。政府今日上午約9時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。

▼2月6日 沙田美田邨美秀樓圍封強檢▼



自今日上午約9時起，沙田指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於指定時間到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於指定時間到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。

美致樓及美景樓分別發現15宗及13宗初確診個案

截至今日凌晨零時，美致樓在第一及第二次檢測共有約4,000人次接受了檢測，當中發現15宗初步陽性檢測個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪789戶，當中82戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

另外，美景樓的強檢行動亦於今早9時45分完成。截至今日凌晨零時，美景樓在第一及第二次檢測共有約4,040人次接受了檢測，當中發現13宗初步陽性檢測個案。