補習老師涉串謀謀殺　被告透過FB認識陳浩天梁天琦　曾為梁助選

補習老師涉與Wargame（野戰）戰友串謀計劃謀殺騙財背叛者案，今(8日)在高等法院續審，補習老師今(8日)出庭自辯。他稱曾發表網絡小說《逃出香港園》 ，又開設Facebook專頁「我係五毛我係鬼」，認識梁天琦和陳浩天，亦曾為梁天琦助選。他是於12月31日欲與女友離港旅行時在機場被截，當時有督察指他想「出去殺人」，他便提及曾寫元旦日殺死3名司長劇本，更稱想過拍片參加比賽，但未有實行。他又否認曾帶女證人試槍。



兩名被告：蘇緯軒（20歲，無業）及蘇翰韜（31歲，補習老師），被控串謀在2018年11月某日至12月31日，在香港與翟詠詩及其他人串謀謀殺林靖峰，以及在2018年3月某日至2019年1月1日期間串謀無牌管有槍械及彈藥，包括槍、滅聲器及彈藥。

次被告蘇翰韜自辯時透露，他2014年香港城市大學畢業，取得數碼媒體廣播學位，之後曾於製作公司、地基工程公司工作。2018年10月起，他從事私人補習。

曾為梁天琦助選

他又透露，曾在高登論壇等發表網絡小說《逃出香港園》 ，其後印製成書。他又於2015年於Facebook開設專頁「我係五毛我係鬼」，從而認識梁天琦和陳浩天，他更曾為梁天琦助選。

否認與翟有性關係

本身喜歡玩Wargame的次被告，亦是透過Facebook專頁出售裝備時，認識本案女證人翟詠詩。他和翟詠詩之後有一同玩Wargame，但他否認和對方有性關係，又稱他本身另有女友。

覺事主煩但無憎恨對方

翟詠詩作供時指次被告曾教她向事主林靖峰開槍。次被告否認說法，並稱他曾與林靖峰一同玩「Wargame」，惟他拒借錢予林做生意，林便怪責他。次被告感到林很煩擾，但否認憎恨林。

指翟到廢校舍試槍

此外，就翟詠詩作供時亦指於2018年12月30日按次被告指示，帶同次被告交她保管的手槍及彈匣等，兩人曾一同前往廢校試槍，當時是次被告開槍。次被告今反指是翟詠詩提出試槍，在廢校開槍的也是她，但因開槍聲響很大，並產生火光，他才知道該槍是真槍。

與女友往旅行在機場被截

次被告又指，2018年12月31日，他原打算和女友去旅行。惟他在機場被警員截停，並被帶上車。一名高級督察在車上稱，知悉他和其他人會在1月1日「出去殺人」，次被告當時回應，只是寫一個劇本，內容講及在元旦日槍擊殺司長。

劇本講及射殺3名司長

次被告今在庭上再稱，該劇本講及射殺3名司長，原和首被告等人計劃拍攝，以參加比賽，但最終未有成事。

案件編號：HCCC331/2020