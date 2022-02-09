疫苗通行證｜飲食業形容酒席生意壽終正寢　街市販商恐人流跌3成

政府將於2月24日推出「疫苗通行證」，進入多個場所前都需出示接種紀錄。港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮今早（9日）於港台節目表示，自從要使用「安心出行」進入街市後，人流已少三至四人，預料「疫苗通行證」推出後，會再少兩至三成人流。他表示，不少人選擇到街市外的店鋪買餸：「外面就做到最爆晒棚，我哋就冷清清」。

餐務管理協會主席梁振華於同一節目表示，新措施下，酒席宴會將全部取消，形容「壽終正寢」。他又指，明天起D類食肆時段都只容許最多四人一枱，估計整體生意會跌八成。



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街市大客為長者 惟接種率最低

陳錦榮在港台節目《千禧年代》表示，街市的主要客群為長者，而長者本身各群組中，接種率最低，認為「疫苗通行證」對業界影響非常大。他續稱，之前強制使用「安心出行」時，街市人流已少三至四成；預計「疫苗通行證」生效後，人流會再少兩至三成。

禁晚市堂食買餸人流沒有流向街市 部份店舖寧暫時停業

陳錦榮表示，不少人以為禁堂食後，買餸人流會增加，然而市民並非到街市，而是街市外的店舖，「外面就做到最爆晒棚，我哋就冷清清」。他表示，由於生意慘淡，部份店舖選擇暫時停業。

強制使用「安心出行」街市人流已少三至四成，預計「疫苗通行證」生效，人流會再少兩至三成......外面(街舖)就做到最爆晒棚，我哋（街市檔販）就冷清清，部份店舖選擇暫時停業。 港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮

D類食肆周四起實行「疫苗通行證」 餐務管理協會：酒席宴會壽終正寢

另外，D類食肆由明日（10日）起先實行「疫苗通行證」，人數限制為四人一枱；B、C類食肆則在本月24日前，只可二人一枱。由2月24日起，全港只有D類食肆。梁振華在同一節目表示，在禁晚市堂食後，酒席宴會已取消了99%預訂；新措施下更會全部取消，形容「壽終正寢」。他又指，由於只可四人一枱，預計整體生意跌八成或以上。

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梁振華表示，現時香港的疫苗接種率達八成，希望政府在正式實施「疫苗通行證」後，可以放寬食肆限制，包括恢復堂食，以及增加每桌人數上限。他又稱，希望可增加防疫抗疫基金的資助，過往的資助如同杯水車薪，不足以繳付租金。