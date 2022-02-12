封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓解封　共32宗初確診2宗不確定

政府昨晚（11日）表示，由於深水埗蘇屋邨海棠樓，以及元州邨元盛樓排放的污水樣本對病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定將大廈圍封強檢。

港府今早（12日）宣布，於蘇屋邨海棠樓圍封檢測行動於10時30分完成，截至今日凌晨零時，約1,100人接受檢測，共發現9宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，深水埗元州邨元盛樓則於今早11時30分完成行動，截至今日凌晨零時，約1,980人接受檢測，當中發現23宗初步陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案；由於是次行動發現不少初步陽性檢測個案，元州邨元盛樓的居民須在2月13日或之前以及在2月14日至16日之間，再次接受兩次強制檢測，以防漏網之魚。



▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



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政府昨日（21日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午7時起限制在深水埗指明「受限區域」，即深水埗蘇屋邨海棠樓內。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

大廈於今早10時30分解封

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於1月29日至2月11日期間，曾身處蘇屋邨海棠樓內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時，不在「受限區域」內，亦須在2月13日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼



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港府今日（12日）上午約10時30分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。自今日上午約10時30分起，深水埗指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

海棠樓封區期間15戶無人應門

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約1,100人接受了檢測，當中共發現9宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

港府亦在「受限區域」內派員到訪約380戶，當中15戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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元盛樓發現23宗初陽2宗不確定 居民須再強檢兩次

另外，深水埗元州邨元盛樓同樣因為污水樣本呈陽性，於昨晚圍封強檢。政府公布，於今日上午11時30分完成行動，持陰性證明的市民可以離開「受限區域」。

截至今日凌晨零時，約1,980人接受了檢測，當中發現23宗初步陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。當局指，由於是次行動發現不少初步陽性檢測個案，元州邨元盛樓的居民須在2月13日或之前以及在2月14日至16日之間，再次接受兩次強制檢測。