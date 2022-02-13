增1,347宗個案　初確診人數達2000破紀錄　患者數目每2日翻倍

本港疫情已失控、醫療隔離設備已飽和，本港今（13日）再錄得1,347宗新增確診個案，過去五日內第四度「破千」。衞生防護中心今公布數據指，8,300宗本地個案中，男女比例為0.83比1，年齡公布為1個月至104歲，當中55%患者已接種兩針。而Delta及Omicron變種病毒的年齡中位歲，分別為50歲及39歲。

至於患者的居住地點最近以沙田、深水埗、屯門區較多。而最近7日平均線反映每2至3日個案數字翻倍，「同高傳染性有關。」

此外，今日當局暫錄得逾2,000宗初步陽性個案，再破紀錄。



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衞生署防護中心傳染病主任張竹君公布，截至今日凌晨新增1,347宗個案，當中本地個案佔1,345宗，懷疑Omicron變種病毒個案為1,283宗，Delta變種病毒為14宗。另有2宗為輸入個案。

張指，截至昨日約8,300宗本地個案，分析年齡及男女比例等數據，發現男女比例為0.83比1，即男性患者較女性少。而患者年齡分布為1個月到104歲，18歲以下人士佔14%，65歲或以上長者佔11%，累計55%患者已接種兩劑疫苗。

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變種病毒株方面，Omicron患者的年齡中位數為39歲，18歲以下人士佔15%，65歲或以上長者佔10.6%。至於Delta患者的年齡中位數為50歲，18歲以下人士佔8.7%，65歲或以上長者佔約24%。此外，Omicron患者中，佔55.4%患者已接種兩劑疫苗；Delta患者則有49%。

張亦指，患者的居住地點最近以沙田、深水埗、屯門區較多，1月份時則以葵青、黃大仙、離島區較多。至於每7日平均線方面，最近2月6至7日有約200宗；2月9日有約400宗；2月11日有約800宗；2月12日有約900宗。她指，有關數據反映每2至3日個案數字翻倍，「都係同高傳染性有關。」

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