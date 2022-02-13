封區檢測｜馬鞍山利安邨利盛樓污水呈陽性被圍封　明午12時解封

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府今晚（13日）7時半起，因馬鞍山利安邨利盛樓（不包括位於地下A及B翼的香港神託會培真幼稚園），污水樣本對新冠病毒呈陽性，認為該區域風險較高，決定作出圍封檢測，目標在明日（14日）中午12時完成行動。



圍封區域。（政府新聞處圖片）

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政府表示，由於上述大廈排放的污水樣本，對新冠病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，經評估後認為相關區域感染風險較高，因此作出圍封強檢。政府亦指，已於「受限區域」內設立臨時採樣站，將要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測，目標是爭取於明日約中午12時，完成檢測並確定結果。

馬鞍山利安邨利盛樓。（資料圖片）

根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月31日至2月13日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，無論已接種疫苗或近日是否已接受檢測，亦須在2月15日或前接受強制檢測。房屋署設立熱線電話2643 5143，由今晚7時半起運作，供圍封檢測的市民查詢及求助，社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼

