強制檢測｜增15幢大廈　 大埔天鑽3座及8座、深水埗海麗邨上榜

本港新冠肺炎疫情失控，本周日（13日）錄得1,347宗確診個案，初步確診人數更破記錄逾2,000宗。政府晚上公告，患者曾到訪的15地點，被納入強制檢測公告，當中遍布九龍及新界，大埔以3幢大廈佔最多，其中兩幢為同一屋苑的大埔天鑽3座及8座，其次為沙田及慈雲山分別各佔2幢，至於港島及離島區並無大廈上榜。

此外，本周一（14日）合共63個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，相比本周日55個地點多出8個。



大埔天鑽。（資料圖片）

15個被納入強制檢測公告的地點，以大埔以3個佔最多，包括大埔德雅苑、大埔天鑽3座、大埔天鑽8座。其次為沙田及慈雲山分別佔2個，包括沙田美田邨美致樓、沙田水泉澳邨茂泉樓、慈雲山慈華大廈、慈雲山慈康邨康健樓。

其餘地方分布於九龍及新界區，並無離島及港島區，當中包括大圍雲疊花園3座、天水圍天晴邨晴海樓、牛頭角上邨常泰樓、元朗朗善邨善愛樓、屯門田景邨田裕樓、旺角廣東道1116號恆通大廈A座、長沙灣海麗邨海晴樓、上水祥龍圍邨呈祥樓。

須注意的是，曾於1月30日至2月12日，曾到訪沙田水泉澳邨茂泉樓、上水祥龍圍邨呈祥樓超過兩小時的人士，須接受強制檢測外。其他地方的指明時間為1月31日至2月13日。而受檢人士須進行檢測的日期，每個地方的規定亦有不同。

政府為跟進在離島、沙田、葵青及深水埗區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將於明日起，陸續向多區的住戶、清潔工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括︰東涌逸東（一）邨清逸樓、康逸樓及雍逸樓；沙田博康邨博智樓、博逸樓及博泰樓； 深水埗荔灣花園，以及荔枝角懲教署職員宿舍。

▼2月13日 中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼



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此外，政府本周一（24日）於全港各區合共63個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，提供檢測服務。須接受強制檢測的人士，可於以下地點接受免費檢測。此外，截至本周日下午6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約31%預約名額。

▼2月14日 流動檢測站名單▼

