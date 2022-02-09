菜荒｜3成跨境司機隔離　靠加班保鮮活品供應　業界恐情況惡化

新冠疫情肆虐，新春前後有多名跨境司機確診，司機須隔離檢疫，一連數日蔬菜供港受影響致菜價上漲。民建聯立法會議員劉國勳聯同業界代表，今日（9日）召開記者會提出一系列建議，包括提高蔬菜供應透明度、改善司機運菜到港流程等，以避免司機工作期間多重接觸以及市民瘋搶蔬菜的情況。

業界代表亦透露，約兩至三成司機正接受隔離檢疫，依靠僅餘的司機加班再往返內地運菜，才能勉強恢復正常供菜。此外，更有約15%司機準備辭職，現時司機每次往返中港的薪金，由正常的800元增至最多3,000元。



目前，跨境司機往返中港運運菜，採取「全鏈條防控管理」，司機在文錦渡關口接受檢測後，貨車將交由內地司機到菜場取貨。而港跨境司機則到疫站或指定酒店等候，待內地司機運抵交接後，再駕貨車回港。正常情況下，整個流程須花時約10小時。

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌指，由於業界約兩至三成司機正接受隔離檢疫，以致菜價飆升，但他指昨日本港蔬菜供應恢復正常。不過蔬菜物流公司負責人的陳志偉透露，本港約有300多名運菜的跨境司機，現時依靠僅餘的司機加班再往返內地運菜，才能勉強恢復正常供菜。

但陳認為，加班的情況難以持續，因部分司機不願承受家人同被隔離的風險，憂慮人手將持續不足。他透露，更有約15%司機正準備辭職，只能加薪盡力挽留，甚至出現公司挖角的情況。而司機每次往返中港的薪金，由正常的800元，倍升至現時臨時工的2,000至3,000元。

▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼



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禁止跨境司機「派街」 一律運往批發市場

民建聯立法會議員劉國勳指，過去蔬菜業界存不良風氣，部分司機將蔬菜運抵本港後，並非直接運貨至批發市場，反而直接到若干地點「派街」。過程中，搬運工人會上車協助司機搬貨，以致司機的接觸人數大增。而業界消息正透露，近日染疫的正是「派街」司機。

為了減低跨境司機的感染風險，劉國勳與業界商討後，提出一系列建議。當中包括所有蔬菜一律運往批發市場後，再分發至全港各區。他認為市場將來須掃安心出行進入，同時以免「派街」跨境司機多重接觸，以及與搬運工身處狹小的車廂，能減低感染風險。

劉亦指，一旦跨境司機在內地確診，進出酒店時間相近的同層司機，均被列為密切接觸者，須於內地隔離兩周，貨車同被扣押接受檢疫，嚴重影響蔬菜供應。他認為，當確保司機的感染風險減少後，港府可與內地商討縮短隔離範圍的可能性，並建議放寬司機的核酸檢測證明的時限，由24小時增至48小時，避免時間過於倉促，以致司機未能及時到內地取菜。

籲公開每日供港的蔬菜數量

漁農界立法會議員何俊賢補充指，關口提供予跨境司機的休息點不足，數十人擠在狹小的環境，故建議可增設臨時貨櫃屋，以減少司機間的接觸。他亦指，近日港人憂慮蔬菜短缺而搶菜，形成惡成循環，並為菜販「平反」指他們無法得知明日能否繼續生意，同樣是受害者。因此他建議政府增加價格透明度，公開每日供港的蔬菜量，讓大眾了解蔬菜的合理價錢。「琴日蔬菜恢復平穩，市民照樣惡性搶購，有幾多菜都一樣買晒。」

▼2月6日 蔬菜供應大減致售價大升▼

