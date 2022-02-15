01消息：政府擬徵用會展設隔離設施　管理公司：全力支持防疫政策

第五波新冠肺炎疫情持續擴散，醫院病床及隔離設施只有6,000張病床，追不上每日新增以千計的確診者，《香港01》推算昨日（14日）有約1.09萬名確診及初步確診留在社區。據了解，負責物色增加社區隔離及治療設施的發展局，有意徵用灣仔的香港會議展覽中心，作為社區隔離設施。總括來說，會展有九個優點，適合設隔離設施。



會展管理公司發言人回應稱，會全力支持政府的防疫政策及措施，定必全力配合。發展局回覆時表示，正在物色地點增設社區隔離及治療設施。



林哲玄：會展通風好 附近民居也不多

立法會醫療衞生界議員林哲玄日前指出，確診者在家等待多日未送院不應該發生，以香港一般的家居環境，情況是非常不理想，建議政府加設臨時隔離設施，例如改建已沒有展覽舉行的灣仔會展。他指如果無法將確診者送往隔離設施，質疑要求初步陽性的市民做第二次檢測有何意義，建議政府安排一個地方供快速檢測呈陽性的市民等待覆檢。

林哲玄接受查詢時指會展有四大優點：位置方便；中間位置凸出海，風大时至通風好；附近民居也不多；地方大通風好，可以設數千張病床，適合用來設社區隔離及治療設施。

林哲玄指會展位置通風好，附近民居也不多，適合用來設社區隔離及治療設施。（鄭子峰攝）

設有中央廚房可「自給自足」

除了林哲玄所指的四點外，由於會展本身就是設計可應對大量人群，據悉設有中央廚房，可提供所需膳食；洗手間設備良好；樓底高有利室內空氣流通；「獨佔」灣仔海旁，便利進行圍封，保安也易於控制。會展管理公司雖屬新創建集團旗下，但實際業主是香港政府及貿易發展局，即其是政府物業，這個第九俥優點代表政府有話事權。

發展局：正在物色地點增設相關設施

問到會展是否改作為檢隔設施時，發展局回覆時表示，行政長官已安排多位局長分管各項與內地對接以應對疫情的跟進工作，其中發展局局長負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點增設相關設施，有關工作正在進行中。

會展管理公司發言人回應稱，會全力支持政府的防疫政策及措施，定必全力配合。

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