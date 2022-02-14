封區檢測｜華富邨華裕樓有患者居住　污水樣本陽性　今晚圍封強檢

第五波新冠肺炎疫情持擴散，政府今晚（14日）公布，由於華富（一）邨華裕樓近日出現的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，而且大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，故決定在晚上8時將大廈圍封，居民須於凌晨零時前接受強制檢測，預料最快明日（15日）中午12時可解封。



華富（一）邨華裕樓的「受限區域」（政府文件）

政府表示，華富（一）邨華裕樓排放的污水樣本對病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定在晚上8時將涉事大廈列為「受限區域」，大廈內的人士須接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測，目標是爭取於明日約中午12時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。

另外，任何在2月1日至今日，曾身處華裕樓超過兩小時的人士，即使在封區期間不在大廈內，亦須於周三（16日）或之前接受強制檢測。由於涉及變種病毒，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須檢測。

▼2月13日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼



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房屋署已設立熱線電話2551 2011，由今晚8時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。