強制檢測｜增21幢　美田邨及逸東邨各佔兩座　荃灣麗城花園上榜

本港新冠肺炎疫情失控，今日（14日）錄得2,071宗確診個案，初步確診人數更破記錄達4,500宗。政府晚上公告，患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，大圍以3幢大廈佔最多，其中兩幢為美田邨的美麗樓及美滿樓；其次為天水圍及東涌以兩幢，惟東涌的兩幢大廈均位於逸東邨，包括謙逸樓及傑逸樓。



此外，本周二（15日）合共59個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，相比本周日63個地點減少4個。



▼2月14日強制檢測住宅▼



青衣灝景灣10座上榜

21個被納入強制檢測公告的地點，當中大圍以3個佔最多，包括美田邨美麗樓及美滿樓、美林邨美槐樓。其次為天水圍及東涌分別佔2個，包括天水圍天麗苑、天水圍天瑞邨瑞林樓、東涌逸東邨謙逸樓及傑逸樓。

其餘地方分別遍布港九新界，新界區包括荃灣、葵涌、青衣、馬鞍山、大埔；九龍區包括黃大仙、何文田、九龍城、大角咀、油麻地、深水埗；港島區包括香港仔、北角、鴨脷洲；離島區包括東涌。較著名的地點有青衣灝景灣10座、荃灣麗城花園2期6座等。

政府當局指，曾於2月1日至2月14日，曾到訪該21個地點超過兩小時的人士，須接受強制檢測。至於受檢人士須進行檢測的日期，每個地方的規定亦有不同。

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5區域污水檢測呈陽性

政府為跟進在元朗、東區、離島、北區及深水埗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將於本周二起，陸續向多區的住戶、清潔工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括︰元朗洪福邨洪歡樓。

此外，政府亦向以下地區工作的清潔工及物業管理員工，派發快速測試套裝，並呼籲該批有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療。

涉及地點包括︰柴灣興華（一）邨及興華（二）邨、東涌逸東（二）邨、上水清河邨、海盈邨及凱樂苑。

此外，政府本周二於全港各區合共59個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，提供檢測服務。須接受強制檢測的人士，可於以下地點接受免費檢測。此外，截至本周日下午6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約33%預約名額。

▼2月15日 流動檢測站名單▼



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▼2月14日 華富邨華裕樓圍封強制檢測▼

