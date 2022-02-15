疫情｜梁子超倡將新確診者送隔離設施　設立初級社區醫療設施

特首林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前見記者，公布多項新抗疫措施，其中包括以新公屋3,000個單位作隔離用，並考慮將學生宿舍改作隔離設施。呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時毋須封城，目前最重要的是優先將最新的確診患者送往隔離設施，否則將無法控制疫情；至於已經確診數天的患者，傳染風險相對減少，因此若有剩餘的隔離設施才安排他們進行隔離。
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促先處理新個案：傳染性最高
梁子超指出，現在每日新增大量確診個案，如果不能迅速發現新的確診個案，就無法阻止現在幾何級數上升的確診數字。若確診數字持續上升，不單單影響滯留個案的人士，還會令整個社區的感染風險急增，影響社區運作。
梁子超强調，隔離是現時最重要的措施，現在隔離設施用有幾多就用幾多。目前應集中處理最新確診的個案，因爲此類個案的傳染性最高。他又指，個案需分輕重緩急，將有限度的隔離設施優先處理傳染性最高的患者；若有剩餘的隔離設施才安排給早前確診的患者進行隔離。
他解釋說，已經接種疫苗的患者，病毒量會在5日後急跌，傳播風險相對減少。他建議政府可以為這些患者送遞簡單舒緩藥物，若嚴重患者則安排入院。
不贊成封城：病毒未死，人先餓死
梁子超補充，政府可以安排隔離設施内的患者於確診5日後進行深喉唾液測試，若患者檢測呈陰性，就可騰出空位處理下一批確診患者。患者痊愈後，短期内重新感染新冠病毒的幾率低，政府可以考慮將他們解除隔離，並讓他們照顧正在檢疫的家人。
梁子超表示，本港現時毋須封城。他解釋說，封城的目標是斬斷傳播鏈，若不能在封城期間斷絕傳播鏈，就會像歐洲國家般，確診人數大幅度反彈，最終只會損害經濟，不能影響疫情的最終發展，實屬是「病毒未死，人先餓死」。另外，他指香港環境擁擠，因此家居隔離非良策，現時家庭以至樓宇病毒傳播非常快，「新加坡採取家居隔離措施，還是有過萬宗確診個案。」
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至於政府購入1億套快速檢測包予高危人士。梁子超表示，利用快速抗原測試能夠盡快尋找傳染性高的確診個案，並先將他們從家居檢疫或其他高風險檢疫場所移走，並到隔離設施進行隔離，目的是保護剩下未被感染的人士。他又指，政府應選擇敏感度較高的快速抗原測試包，而檢測包的敏感度更不受Omicron影響。若高風險場所的檢測人士，檢測包的結果出現假陽性，都應該要將他們暫時搬離，並等待核酸覆檢。他坦言如果走漏一個真陽性，就會造成大規模感染爆發。
對於現時政府設立的指定診所，梁子超認爲實際效用不大。因爲指定診所提供的普通觀察，其實遙距都可以做到。他强調，高風險人士不能僅靠一次觀察，他們的病情有機會迅速惡化。而且往返指定診所令病人舟車勞頓，加上診所擁擠，會造成交叉感染風險。他建議設立初級社區醫療設施，讓患者能夠作較長時間的停留，除了進行簡單檢查，亦提供支援性藥物，這樣做才較爲實際。
▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼