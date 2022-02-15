疫情｜梁子超倡將新確診者送隔離設施　設立初級社區醫療設施

特首林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前見記者，公布多項新抗疫措施，其中包括以新公屋3,000個單位作隔離用，並考慮將學生宿舍改作隔離設施。呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時毋須封城，目前最重要的是優先將最新的確診患者送往隔離設施，否則將無法控制疫情；至於已經確診數天的患者，傳染風險相對減少，因此若有剩餘的隔離設施才安排他們進行隔離。



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促先處理新個案：傳染性最高

梁子超指出，現在每日新增大量確診個案，如果不能迅速發現新的確診個案，就無法阻止現在幾何級數上升的確診數字。若確診數字持續上升，不單單影響滯留個案的人士，還會令整個社區的感染風險急增，影響社區運作。

梁子超强調，隔離是現時最重要的措施，現在隔離設施用有幾多就用幾多。目前應集中處理最新確診的個案，因爲此類個案的傳染性最高。他又指，個案需分輕重緩急，將有限度的隔離設施優先處理傳染性最高的患者；若有剩餘的隔離設施才安排給早前確診的患者進行隔離。

他解釋說，已經接種疫苗的患者，病毒量會在5日後急跌，傳播風險相對減少。他建議政府可以為這些患者送遞簡單舒緩藥物，若嚴重患者則安排入院。

呼吸系統專科醫生梁子超認爲目前最重要的是優先將最新的確診患者送往隔離設施，否則將無法控制疫情。（資料圖片）

不贊成封城：病毒未死，人先餓死

梁子超補充，政府可以安排隔離設施内的患者於確診5日後進行深喉唾液測試，若患者檢測呈陰性，就可騰出空位處理下一批確診患者。患者痊愈後，短期内重新感染新冠病毒的幾率低，政府可以考慮將他們解除隔離，並讓他們照顧正在檢疫的家人。

梁子超表示，本港現時毋須封城。他解釋說，封城的目標是斬斷傳播鏈，若不能在封城期間斷絕傳播鏈，就會像歐洲國家般，確診人數大幅度反彈，最終只會損害經濟，不能影響疫情的最終發展，實屬是「病毒未死，人先餓死」。另外，他指香港環境擁擠，因此家居隔離非良策，現時家庭以至樓宇病毒傳播非常快，「新加坡採取家居隔離措施，還是有過萬宗確診個案。」

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至於政府購入1億套快速檢測包予高危人士。梁子超表示，利用快速抗原測試能夠盡快尋找傳染性高的確診個案，並先將他們從家居檢疫或其他高風險檢疫場所移走，並到隔離設施進行隔離，目的是保護剩下未被感染的人士。他又指，政府應選擇敏感度較高的快速抗原測試包，而檢測包的敏感度更不受Omicron影響。若高風險場所的檢測人士，檢測包的結果出現假陽性，都應該要將他們暫時搬離，並等待核酸覆檢。他坦言如果走漏一個真陽性，就會造成大規模感染爆發。

對於現時政府設立的指定診所，梁子超認爲實際效用不大。因爲指定診所提供的普通觀察，其實遙距都可以做到。他强調，高風險人士不能僅靠一次觀察，他們的病情有機會迅速惡化。而且往返指定診所令病人舟車勞頓，加上診所擁擠，會造成交叉感染風險。他建議設立初級社區醫療設施，讓患者能夠作較長時間的停留，除了進行簡單檢查，亦提供支援性藥物，這樣做才較爲實際。

▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼

