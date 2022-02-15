疫情｜政府擬物色檢疫酒店隔離患者　業界︰最少可提供7000間房

本港新冠肺炎疫情失控，公立醫院床位及隔離措施的房間不足，近日不少市民確診後未獲安排送院，只能留在家中等候通知，甚至出現1名確診者傳染給所有家人的情況。特首林鄭月娥今早（15日）表示，將物色更多整幢酒店作隔離設施，提供數千個至1萬個酒店房。

旅遊業促進會總幹事崔定邦則透露，現時檢疫酒店的入住率僅2至3成，即可隨時供應最少7,000間酒店房。他亦指，並非所有酒店均可成為隔離酒店，須符合政府多項規定。旅遊界業界立法會議員姚柏良則估計，從業員未必負責最前線的工作，相信政府若提供支援，可吸引酒店業界參與。

惟有工會指，若改作隔離酒店後，所有住客均為患者，員工的感染風險大增；又指從業員希望改善工作環境，例如設獨立的電梯，惟不獲當局處理。



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政府明與業界商討改用44間檢疫酒店隔離患者

特首林鄭月娥今日表示將物色更多整幢式酒店，作為隔離設施久用。目前已有8至9間酒店用作檢疫用途，惟家居檢疫已上軌道，因此該批酒店將逐漸轉為社區隔離設施。但林鄭又指，由於房間數量仍不足夠，故不逐間酒店商討，將於明日與整個酒店業界，共同制訂提供數千至1萬個酒店房的方案。

姚柏良料酒店員工未必負責最前線工作

最新一輪檢疫酒店有44間參與。旅遊界業界立法會議員姚柏良表示，第五波疫情爆發後，檢測結果滯後及醫院病床不足等情況，已令市民漸有怨言，希望政府盡快處理隔離措施。惟即使內地政府到港協助興建方艙醫院，亦需花費一段時間，因此現有的檢疫酒店為不錯的解決方法。他相信若政府提供足夠的支援，能吸引酒店業界參與，亦能減輕從業員的抗疫壓力。他估計政府可能派員到相關酒店管理，酒店從業員未必負責最前線的工作。

檢疫酒店入住率僅2至3成

旅遊業促進會總幹事崔定邦則透露，自政府上個月啟動熔斷機制後，外地回港的人數大減，現時檢疫酒店的入住率僅2至3成，估計可隨時供應最少7,000間酒店房，「短時間內都可以用到。」但他透露，並非所有酒店均可成為檢疫酒店，須符合政府的規定。除了最基本的負壓房間、獨立換氣系統、空氣清新機外，酒店的人手必須充足，員工亦須接受訓練；此外，電梯大堂與寫字樓共用，或提供服務式住宅的酒店，均無法符合要求。

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工會指檢疫酒店員工感染風險大增 倡改善工作環境

職工盟飲食及酒店業職工總會幹事陳子傑指，以往檢疫酒店僅隔離回港人士，未必所有住客確診；若改作隔離酒店後，所有住客均為患者，員工的感染風險大增。他指，檢疫酒店員工一直希望改善工作環境，例如設獨立的電梯，惟不獲當局處理。問到會否要求提升薪金，他回應指「諗都唔好諗，份工唔炒人、冇放無薪假已經偷笑。」他認為，經歷逾兩年的疫情，現時仍留在檢疫酒店工作的從業員，已處於無所謂的狀態。