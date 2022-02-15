疫情｜3歲女童及100歲女人瑞今晚同不治　225死者中最小及最老

第五波新冠病毒大擴散，每日新宗患者以千計，直至今晚（15日）已有12名患者在第五波中不治。除了兒童醫院深切治療部ICU的3歲女童今晚離世外，醫院管理局公布，一名昨日（14日）入院將軍澳醫院的初歲確診100歲女病人，也於今晚8時01分撒手人寰，為五波疫情以來最年長的不治患者，而女童則是225名死者中最年幼。



3歲女童在兒童醫院ICU留院四日，還是救不回。（資料圖片／吳鍾坤攝）

醫院管理局表示，一名確診的3歲女童在本周日（13日）轉送兒童醫院兒童深切治療部治療，情況危殆，情況持續惡化，延至今晚8時37分離世；一名100歲有長期病患的女病人昨日（14日）因初步確診入住將軍澳醫院隔離治療。惟病人今晚情況突然轉差，延至晚上8時01分離世。醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

初步確診100歲女人瑞昨日（14日）入住將軍澳醫院隔離治療，今晚不治。（資料圖狡）

第五波已有12患者不治

醫管局表示，連同上述兩名病人，至今共有217名確診或初步確診病人於公立醫院離世。另有8在私家醫院或送殮房後才驗出確診，即至今累計225名患者死亡。年經最小為今晚離世的3歲女童，年紀最大為今晚離世的百歲女人瑞。

最近的12名死者是第五波疫情患者，當中10人是長者；另兩人除了該名3歲女童，另一是上周五（11日）凌晨入院時已無呼吸的元朗4歲男童，博愛醫院在他身上採集的樣本，驗出對新冠病毒呈陽性。

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過去四波疫情中，離世的最老患者為一名98歲女患者；連同今晚離世的女人瑞，總共有三名患者達100歲，另兩人都治癒出院。

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