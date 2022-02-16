強制檢測｜增22處　沙田區佔6幢大廈　中環越南餐廳BEP上榜

本港新冠肺炎疫情失控，周二（15日）錄得1,619宗確診個案，初步確診人數更破記錄達5,400宗。食物及衞生局晚上公布，患者曾到訪的22地點被納入強制檢測公告。



當中沙田區（包括大圍及馬鞍山）就有6幢，包括圍封兩日發現48宗個案馬鞍山利安邨利盛樓。葵青區中葵涌就有5幢大廈上榜，區內的葵盛東邨及大窩口邨各佔兩幢。此外，亦有2間食肆上榜，包括長沙灣幸福商場意樂餐廳，以及位於中環的越南餐廳BEP Vietnamese Kitchen。



▼2月15日強制檢測名單▼



▼2月14日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封延長一日▼



20幢住宅納入強制檢測公告

22個被納入強制檢測公告的地點，當中20個地點為住宅，主要集中於新界及九龍，絕大部分為公共屋邨，涉及大圍、沙田、馬鞍山、上水、葵涌、青衣、九龍城、何文田、紅磡等地。

葵涌有5幢上榜，其中葵盛東邨及大窩口邨各佔兩幢，分別為盛樂樓及盛逸樓、富泰樓及富貴樓，剩餘1幢為葵芳邨葵仁樓。同屬葵青區的青衣有3幢上榜：長亨邨亨怡樓、長康邨康華樓、長安邨安泊樓。

至於沙田區，除了馬鞍山利安邨利盛樓（不包括位於地下A及B翼的香港神託會培真幼稚園）及恆安邨恆月樓，尚有禾輋邨順和樓、新田圍邨豐圍樓、顯徑邨顯揚樓和新翠邨新傑樓。

東涌映灣園15座上榜

港島並無大廈上榜；離島則有一幢，為東涌映灣園4期聽濤軒15座。

於2月2日至2月15日期間曾到訪該20個地點超過兩小時的人士，須接受強制檢測。至於受檢人士須進行檢測的日期，每個地點的規定亦有不同。

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近期曾到長沙灣幸福商場意樂餐廳需強檢

此外，亦有2間食肆上榜，分別為長沙灣幸福商場地下的意樂餐廳，以及中環威靈頓街88-90號地下的BEP Vietnamese Kitchen，未知是否涉及員工染疫。

於1月28日至2月10日曾到訪該意樂餐廳的人士，以及2月2日至2月8日曾到訪BEP Vietnamese Kitchen中環分店的人士，須接受強制檢測。

▼2月15日 多間醫院急症室爆棚 部份病人安置在空地▼



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5區域污水檢測呈陽性 元朗佔最多大廈

政府為跟進在荃灣、元朗、觀塘、深水埗及沙田的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將於今日（16日）起，陸續向多區的住戶、清潔工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及地點包括︰

．荃灣木棉下村

．觀塘秀茂坪邨秀康樓及秀樂樓

．元朗麗豪軒、祥康園、朗善邨、明芯安老院、明芯護老院、博愛醫院田家炳護養院及凹頭青少年中心



此外，民政事務署亦向以下地區工作的清潔工及物業管理員工，派發快速測試套裝，並呼籲該批有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療。涉及地點包括︰

．深水埗元州邨

．沙田利安邨



政府今日於全港各區合共64個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，提供檢測服務。須接受強制檢測的人士，可於以下地點接受免費檢測。此外，截至昨日下午6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約35%預約名額。

▼2月16日 流動檢測站名單▼

