01消息｜身份證全民檢測之「致命誘惑」　不檢測政府瞬間可追緝

《香港01》率先獨家報道，港府正爭取在內地協助下，最快下月初進行按據身份證編號的全民檢測，是次破天荒使用強制性手段，實屬逼不得已，因疫情已經瀕臨失控。有建制消息人士向《香港01》透露，身份證是特區政府手上最可靠的全民資料，可以按此得知、追查誰人並未檢測，又指政府早已擁有港人身份資料，而且一直對個人資料審慎按法處理，今次全民檢測目的，在於火速找出所有患者，呼籲市民毋須揣惻，盼全民合作，盡快遏止可怕的疫情。



新智能身份證。（入境處圖片）

建制消息人士透露，身份證是特區政府手上最可靠資料，全港有不少人已申請智能身份證，在申請時需要提供電話及地址等個人資料，因此要追查哪裡出現嚴重疫情，從而調配必要資源，可說是有跡可尋。

今次檢測是強制性，消息人士稱如果不按指示做檢測，政府按身份證資料即可查出，毋須取用任何其他個人私隱資料。若市民不去檢測，可能會面多種情況，包括無法申請或更換車牌、無法申請實名制下的手機號碼。警察截查身份證時，亦可即場票控，甚至拘捕。消息人士指，政府甚至可按情況將不去檢測的人士，列入追緝「黑名單」，由於政府本身有電話和住址，可以交警方追緝相關人士。

▼2月16日 東涌滿東邨滿和樓圍封強制檢測▼



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消息人士更指，政府在2020年9月進行普及社區檢測，惟屬自願性質，成效不大，而目前「安心出行」始終有缺點，包括需要花大量人力追蹤確診者到過的地方及其他高風險人士，因此政府希望做一次全民檢測，盡快遏止瀕臨失控第五波疫情。