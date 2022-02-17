公院崩潰　寒風中明愛急症室外患者三層毛氈、鋁紙加厚外套保暖

第五波疫情個案仍未見頂，多區公立醫院急症室爆滿，要設露天位置隔離區，讓患者等候入院。

在深水埗的明愛醫院，急症室門外、旁邊的小巷、以及訪客停車場均已設為隔離區。今日（17日）天氣寒冷、持續有雨，院方在隔離區加設帳篷，為等候的患者擋雨；惟天氣寒冷，現場有臥床患者需要蓋三層毛氈、保暖鋁紙再加蓋厚外套保暖，部分病人卻只能裹著薄冷氣被瑟縮床上。



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小巷、行人路再塔帳篷 每個安置2、3名病人

在急症室門外及旁邊的小巷，全是需要臥床的病人，目測現場至少置20多張病床。院方亦在急症室外、近迴旋處的行人路再增設帳篷，每個帳篷能容納兩至三名病人。

等候的患者中不少是長者，他們都裹著醫院提供的毛氈及保暖鋁紙。鄰近的醫護人員不時監察他們的情況。

急症室外仍有大批病人等候。（梁鵬威攝）

毛氈難保暖 患者需添加保暖鋁紙

記者觀察，有長者本來只蓋著一張毛氈，醫護人員為她在原有毛氈上加一張保暖鋁紙，再在上面加蓋另一張毛氈，以防長者受冷。她的照顧者一直陪伴在旁，神情顯得憂心忡忡。亦有臥床患者蓋著三層毛氈、鋁紙再加厚外套保暖。

設於停車場的隔離區，亦有至少20人在等候。隔離區內除了原有的十多個小帳篷，另加設了數個較大的藍色帳幕，帳篷下放置了不少椅子，有些患者裹著冷氣被疾在寒風下等候。在原有的小帳篷，更有人要用銀色的保溫毯包裹全身。

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



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有在帳篷中等候的長者，估計出現發燒等徵狀，頭部綁著降溫袋，同時因天氣寒冷要蓋著兩張毛氈及保暖鋁紙。由於等待需時，不少患者感到非常疲乏，有人披著冷氣被、靠著椅背入睡，有患者則抱著幾歲的孩子未能安睡。