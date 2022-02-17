單日增15人病逝　另9名死者延後通報　28歲女患者產後危殆須插喉

第五波疫情失控，本港今（17日）新增6,116宗確診個案，初步確診個案亦達6,300宗。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布，昨日(16日)單日錄得15名患者離世，而2月11日至15日亦錄得9名病人離世，因個案太多而延至今日一併公布，換言之第五波疫情爆發後再多24人不治。

醫管局又公布，一名28歲女子在產後危殆，現已送入深切治療部留醫，患者現時須插喉。

此外，醫管局再錄得逾140名員工初步確診。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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何婉霞公布，截止昨夜9時，已有2,866名確診或初陽病人，在北大嶼山感染中心、醫管局傳染病中心，以及亞博檢疫中心接受治療，亦有2,100名病人在竹篙灣社區隔離設施治療或隔離。此外，昨日亦有214名病人康復出院。

何亦公布，昨日單日有15名病人離世，在2月11日至15日期間，共有9人離世。即過去數天大增24人染疫後病逝。

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



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36歲死者為長期病患須長期照顧

死者年齡介乎36至98歲，分別為14男10女，其中36歲死者為長期病患者，須長期接受照顧。至於疫情爆發至今，一共有249名病人離世。何指，死亡個案中大部分為長者，當中不少並無接種疫苗，認為在長者及長期病患者的死亡率較高。因此她再次呼籲長者接種疫苗，以減輕嚴重併發症。她亦指，詳細資料將於今晚公布，醫管局對病人離世感難過，會為家屬提供協助。

28歲婦產後危殆轉入ICU插喉 嬰兒暫無事

現時，醫管局共有10多名病人危殆，年輕介乎28至97歲。何表示，該名28歲女病人剛完成生育，及其情況轉差需要插喉，轉往深切治療部接受治療；至於嬰兒則無問題。此外，亦有約60名病人情況嚴重。

何其後亦解釋，由於個案太多以致數據滯後，因此上述數據遲了公布。

▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地迫滿病人▼



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醫管局單日逾140名員工初確診 20人列作緊密接觸者

至於醫管局單日亦再錄得逾140名員工初步確診，大部分為社區或在家居中受到感染；另有約20名職員列作緊密接觸者。她亦指，有10多名病人在入院篩查時發現初步確診，現時有50多人因與確診者所在病房相同，被列作緊密接觸者。