家居檢疫大廈︱多54幢　白石角逸瓏灣I第2座、京士柏爵士花園上榜

第五波新冠肺炎持續蔓延，隔離設施爆滿後，多名密切接觸者需留檢疫。政府周日（20日）晚上公布的家居檢疫大廈名單，一共有2,087座大廈上榜，當中至少54幢新上榜，包括大埔白石角逸瓏灣I第2座、新都城3期都會豪庭第一座、京士柏的爵士花園。



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根據衞生防護中心最新的家居檢疫大廈名單，周日共有2,087幢大廈，當中至少54幢新上榜。上述大廈有住戶為密切或次密切接觸者，分別需要家居檢疫隔離14或4日。

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油尖旺區增10幢 沙田區多7幢

新上榜的大廈中，油尖旺區佔最多，一共10幢，包括駿發花園第1座、爵士花園第一座、順景大廈B座，以九龍酒店等。其次為沙田區，共7幢，包括馬鞍山新港城5期海濤居4座，以及多條屋邨，例如乙明邨的明信樓和明耀樓、欣安邨欣喜樓、愉田苑愉悅閣等。

新都城3期、曉峰園第6座有居民家居檢疫

其他地區方面，西貢區有寶琳的新都城3期都會豪庭第一座、葵青區有青衣的曉峰園第6座、大埔區有白石角逸瓏灣I第2座、元朗區則有天水圍的嘉湖山莊翠湖居第四座。

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