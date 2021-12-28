卓耀國感化期間尿液被驗出大麻酚　判入獄3個月　前港腳變階下囚

前港腳卓耀國因感化令期間尿液被驗出有大麻酚，今日被判即時入獄3個月。



有「壞孩子」之稱的前香港足球代表隊成員卓耀國，年初觸犯3項刑事毀壞罪，今年6月被判感化1年。不過感化令期間，卓耀國的尿液樣本多次被驗出有大麻酚，又未有跟感化官會面。

卓耀國早前涉多宗非法收債刑毀案，被警方起訴。（資料圖片）

卓耀國曾解釋，或因自己曾出席有人吸大麻的社交活動，但未獲裁判官錢禮接納，早前被還柙，至今日在觀塘法院重新判刑。

今季重返球圈，效力甲組足球聯賽球隊駿其、並4次上陣的卓耀國求情時表示，希望法庭判處非監禁式刑罰，他稱自己是職業足球員，重返社會後仍有機會為香港作賽，又指自己在2021年從未吸食大麻。

然而裁判官錢禮認為，監禁式刑罰是唯一合適判刑，判卓耀國即時入獄監禁3個月。

卓耀國早前重返球場後在社交網站發表感受。（IG截圖）

卓耀國在今年11月曾受訪，他當時對傳媒表示，希望球迷能包涵他過往的「行差踏錯」，又指自己會「做返個好人」；比賽後亦曾於社交網站發表感受，「久違了...I never forget.Good luck🙏🏻」

卓耀國的足球生涯，不乏光輝時刻：（按圖放大）

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現年26歲的卓耀國在香港超級聯賽球隊標準流浪出道，效力過佳聯元朗及富力R&F等球隊，在2013/14年球季曾當選香港足球明星選舉「最佳年青球員」，惟場外屢次出現紀律問題，被稱為「壞孩子」。

他早年曾外流瑞士次級聯賽球會基亞索，3年前更入選香港足球代表隊，協助港隊在當屆省港盃勇奪冠軍，但其後多次傳出疑被人追債的負面消息而再被棄用。