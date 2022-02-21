傳養和爆疫逾30人中招　歐家榮指無資料　養和：經社區或家居感染

第五波疫情嚴峻，有傳養和醫院出現大爆發，逾30名醫護染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指手上沒有相關資料，但因確診個案數字高企，醫療機構醫護染疫時有發生。

養和醫院未有交代醫護感染數字，僅回覆指如快速測試結果呈陽性，必須向上級及醫院的感染控制組報告，並且留在家中，不用上班；如為確診者的緊密接觸者亦不宜上班，並須依照醫院感染控制組的指引接受病毒核酸測試，證明為陰性方可返回工作崗位。



有傳養和醫院出現大爆發，逾30名醫護染疫。（資料圖片／羅君豪攝）

歐家榮在疫情記者會上表示，不少確診個案涉及醫護，調查後發現可能從社區感染，如工作場所、機構出現大規模爆發，會建議徹底消毒清潔，或有需要停工，要求相關人士檢測；而政府會分析調查爆發情況，但或有機會滯後。

歐家榮表示確診個案數字高企，醫療機構醫護染疫時有發生。（盧翊銘攝）

養和醫院：員工已增至每日快速檢測

養和醫院回覆指，今個月起全院及養和轄下診所的醫護及職員，上班前均需接受新冠病毒快速測試，而且員工的檢測次數不斷增加，由每七天一次增至每三天一次，自上周三（16日）起更增至每日需進行病毒快速檢測，證實陰性結果方可上班。

發言人表示，過去數星期，醫院所接獲員工報告的確診個案，均在社區感染或因家居同住者確診而受到感染或列為緊密接觸者，他們均不用上班。如員工在病房工作時受到感染，醫院會立即通知相關病房的病者及訪客，立即為他們進行病毒核酸測試，同時向衛生防護中心通報，並遵照衛生防護中心指引及按院内機制作出相應安排，盡力防止病毒傳播。

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