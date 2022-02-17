公院夜間五醫護照顧逾百病人壓力瀕爆　醫護憂患者留戶外難監察

近日確診新冠肺炎人數急增，醫院病床及人手不勝負荷，有病人需移送醫院外空地位置診治，當中不少為長者。
醫管局員工陣線主席陳國誠在港台節目《千禧年代》中說，公立醫院人手在疫情期間非常緊絀，以夜更為例，只有大約5至6名醫護人員，要應付100名病人，比例嚴重失衡。他形容，同事面對相當大壓力，有醫護人員坦言「入行咁多年都未遇過如咁惡劣的情況」。
▼2月16日 廣華醫院設置急症室臨時等候區▼
▼2月16日 威爾斯親王醫院架設了帳篷安置病人▼
陳國誠說，不少病人要在公立醫院急症室外的空地等候，情況相當不理想，尤其昨晚下起大雨，可能會令等候的患者病情轉差，恐出現低溫症。他又說，病人留在戶外，若病情轉差，醫護人員未必即時監察得到。就算醫護盡量去處理，但又會影響本身已經緊絀的其他專科服務。
陳國誠促請醫管局，盡快與政府商討抗疫政策，向員工提供全面規劃，亦要改善向市民提供資訊方式。
▼2月16日 聯合醫院病人在臨時帳幕內等候▼
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▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼
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▼2月16日 伊利沙伯醫院情況▼
病人組織︰患者戶外候診情況不理想又不安全
另外，病人政策連線主席林志釉在同一節目中指出，有醫院需要在空地架設帳篷，讓染疫病人候診，情況不理想又不安全，認為應安排確診者先留在室內，待醫院有病房才前往候診。
林又說，醫管局可以與私家醫生合作，增設視像通話診症服務，政府亦應向與家人同住的初確患者，提供日用品及防疫用品。
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