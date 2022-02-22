堂食再收緊至兩人一枱　社交距離措施延長至4.20　提高兒童接種率

特首林鄭月娥宣布，收緊社交距離措施包括「疫苗通行證」，原本在本周四到期的防疫措施，將大幅度延長至4月20日，午市堂食亦由四人一枱，再改緊至兩人一枱。另外，她又指，或會取消戶外豁免帶口罩的措施，食衞局稍後會公布詳情。

林鄭月娥表示，希望提高疫苗接種率，將縮短打第二針後再打第三針的間隔。她又希望，3至11歲兒童的接種率在四月中可達90%，同時亦希望在4月能夠將安老院舍人士的接種率推高至90%。



特首林鄭月娥宣布，收緊社交距離措施包括「疫苗通行證」。原本在本周四到期的防疫措施將延長至4月20日，午市堂食由四人一枱，再改緊至兩人一枱。（李澤彤攝）

林鄭月娥表示，希望提高疫苗接種率，目前12歲以上已經打第一針有86.4%，有76%打了兩針，目前149萬人打齊三針。現時平均每日的接種量直至2月底增至8.5萬劑，目前政府正在研究增加接種點，以及延長接種點的開放時間。

縮第二針及第三針間隔時間 加快接種速度

她表示，目標在3月初打了第一針的市民達到90%，並希望在3月中打了第二針的市民達到80%。她指出，第二針及第三針相隔6個月才能打，現時合資格的市民已有一半人接種第三針，而合資格長者更佔7成。她宣布，縮短第二針及第三針相隔的時間，加快市民打針的速度。

林鄭月娥指出，由於兒童較遲開始打針，因此3至11歲兒童只接種了10萬劑疫苗，目前接種率為19%。她希望在4月中開學前達90%接種率，但前提是需要家長接受及配合。她補充，過去兩年兒童較少在活動，免疫力下降。若家人感染Omicron，兒童的風險相當高。她呼籲家長要愛惜子女，並指「呢個時間愛佢既表現係帶佢打針，等佢愉快地成長」。

另外，林鄭月娥表示，目前安老院舍有34%人士已打針，希望在4月將安老院舍人士的接種率推高至90%。她補充，只要調動醫療人員到院舍為老人家作評估，如老人家適合就可以打針，惟目前人手是問題。她又指，過去一周已有3600名安老院舍人士打針，之前每周都只有240人打，現在增加了10幾倍，希望繼續保持及提高接種率。

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