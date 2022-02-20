全民檢測│胡定旭料可截9成傳播鏈　港若檢測量夠　樣本毋須送深圳

撰文：陳淑霞
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本港疫情持續惡化，港府在馬鞍山體育館重設的火眼實驗室已啟用，承辦商華大基因旗下、華昇診斷中心董事長胡定旭今(20日)接受傳媒訪問時表示，第二及第三套火眼實驗室已抵港，正等候港府提供場地設立，他又預料，屆時本港每日可處理逾40萬個檢測，亦可完成全民強制檢測採樣及化驗，但人手則需中央支援，他同時提到，倘本港疫情嚴峻，需要內地醫護人員協助是無可厚非。

華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭 (資料圖片)
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胡定旭在無綫節目《講清講楚》受訪時表示，火眼實驗室上周二已開始運作，每日可增加10萬個單管通量，另第二及第三套火眼實驗室已抵港，正等候港府提供兩個運動場地設立。他指，由成立至運作過程迅速，他以位於馬鞍山體育館搭建的火眼實驗室為例，「由政府撳掣、投入運作只係7日。」

每套火眼實驗室需500人運作　胡定旭：唔係一日就訓練到

胡定旭續說，第二及第三套火眼實驗室建好後，料本港每日可處理逾40萬個檢測，亦可完成全民強制檢測採樣及化驗，但人手需中央支援。他估算，兩套火眼實驗室約需一千人協助運作，胡定旭提到首套火眼實驗室成立時，獲國內調派二及三百人來港協助，盼今次同獲中央支援，「實驗室檢測人員唔係話一日就可train(訓練)到出嚟，需要經驗、需要訓練，所以中央支援係一定需要」。

3個火眼實驗室已到位　檢測量足但人手需要中央支援

胡定旭認為，本港實驗室有足夠檢測量應付全民檢測，毋須將樣本送上深圳化驗，而將樣本送上深圳化驗，路程增加亦需要過關不太方便：「我覺得從實驗室的通量來說是足夠，但真需要人，但屆時例如用深圳做backup(支援)，如果有一日突然很多，搵深圳幫手都無可厚非，但我覺得如果用最快速度，唔駛運輸可能比較方便。」他又表示，知悉有其他氣膜實驗室正開始設立，另需視乎政府未來的檢測需求，「相信可配合得到。」

7日內完成全民檢測相信有效　冀私家醫生協助遠程治患者

政府將推行全民強制檢測，胡定旭完成節目後受訪時指，要考慮香港情況，在7日內完成檢測相信是有效，可找出並截斷社區9成傳播鏈。胡定旭續指，冀私家醫生可協助遠程診治患者，倘本港疫情嚴峻，需要內地醫護人員協助是無可厚非。

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