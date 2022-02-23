財政預算案｜預留200億應對全民檢測　款項具彈性　為抗疫應急財

【財政預算案2022】疫情大爆發，政府將於3月內推行全民強制檢測，財政司司張陳茂波今（23日）在財政預算案中提及，將會預留670億元支援抗疫，包括購買快速包、疫苗及興建防疫等設施等。政府消息人士透露，會額外預留200億元應對全民檢測衍生的額外開支，而醫管局比往年獲增加11.1%撥款應付疫情。



留670億支援抗疫 其中200億應對全民檢測額外開支 包括確診者酒店隔離開支

預算案中提及將會預留670億元支援抗疫，據政府消息人士透露，其中200億元將會主要用作預備因應全民強制檢測而衍生的額外開支，如確診者居住隔離酒店的開支等，或作未來因應疫情發展的應急之財。

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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醫管局新財政年度經常資助達904億元 增加11.1%

另外醫管局新一財政年度的整體經常資助開支達904億元，比往年增加11.1%，其中75億元專門用作應付疫情，包括藥物開支、人手及設備開支等。

將加開390張病床 4聯網普通科診症名額增1.1萬個

來年醫管局將會加開390張病床，另外，撥款將會涵蓋在4個醫院聯網，包括九龍東、九龍西、新界東及新界西，合共增多1.1萬個普通科門診診症名額及5.7萬個專科門診。

▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼



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▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼

