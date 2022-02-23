強制檢測｜增長沙灣凱德苑等21幢　九龍東多屋邨上榜　沙田有三幢

第五波疫情嚴峻，周三（23日）錄得8,674宗確診個案。食物及衞生局晚上公布，患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。



21個被納入強制檢測公告的地點，主要集中於九龍及新界，當中全為公共屋邨或居屋大廈。各區中以沙田佔3幢最多，為頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。上述3個屋邨亦有其他大廈，於最近3日內被政府圍封進行強制檢測。

至於將軍澳、荃灣及長沙灣亦分別有2幢上榜，包括將軍澳厚德邨德安樓、尚德邨尚仁樓；荃灣象山邨秀山樓、石圍角邨石菊樓；長沙灣元州邨元智樓、凱德苑。

不過須注意的是，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。至於港島區亦佔1幢，為柴灣漁灣邨漁順樓；離島區則無十大廈上榜。

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為跟進在離島、葵青、觀塘、沙田、南區、元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由周四起，陸續向以下地區的住戶、清潔及物業管理員工派發快速測試套裝，讓他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括︰

．東涌滿東邨滿順樓及滿康樓

．東涌逸東（一）邨漁逸樓；逸東（二）邨傑逸樓、翠逸樓、悅逸樓及居逸樓

．葵涌石籬一邨

．觀塘秀茂坪邨秀慧樓、秀安樓及秀緻樓；安達邨善達樓、誠達樓及謙達樓

．馬鞍山恆安邨恆峰樓

．馬鞍山頌安邨頌群樓

．香港仔中心

．元朗遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓及一帶住宅



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此外，民政事務署亦向以下地區工作的清潔工及物業管理員工，派發快速測試套裝，並呼籲該批有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療。涉及地點包括︰

．元朗萬金中心



▼2.24 流動採樣站名單▼



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政府本周四起，於香港仔體育館及天水圍天柏路公園增設流動採樣站，全港各區合共72個地點將設有社區檢測中心／流動採樣站，提供檢測服務。供須接受強檢的市民，以接受免費檢測。此外，截止本周三晚上6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約35%預約名額。

▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼

