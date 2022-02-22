強制檢測｜增22幢大廈　豪宅擎天半島上榜　港島5幢要強檢

新冠病毒患者確診個案高企不下。今日（22日）新增6,211宗確診個案，單日呈報個案逾8,000宗。食物及衞生局晚上發出強制檢測名單，22幢大廈納入強檢公告，主要集中在九龍，包括九龍站上蓋擎天半島6座，以及油麻地「八文樓」之一的文英樓。多數為公共屋邨，當中南昌邨昌謙樓及昌逸樓昨日（21日）被圍封強檢；香港理工大學學生宿舍（紅磡）亦於同日被納入強制檢測名單。



▼2月22日強制檢測名單▼



強檢公告列明，任何人於2月9日至22日，曾身處名單內處所超過兩小時，均需於本月23至24日，以及25至27日，各接受一次核酸檢測。

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上榜住宅遍佈多區中，大部份為公共屋邨，包括昨日（21日）被圍封強檢的深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓、馬鞍山頌安邨頌和樓，以及長沙灣元州邨元雅樓及鴨脷洲利東邨東昇樓等。此外尚有天水圍天耀邨耀泰樓、天逸邨逸潭樓，以及九龍屋邨南山邨南偉樓、富山邨富信樓、海富苑海欣樓及真善美村至善樓，港島也有愛東邨愛平樓、石排灣邨碧月樓、利東邨東昇樓和華富(二)邨華翠樓。

▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼



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九龍區多幢私樓上榜，包括豪宅九龍站上蓋擎天半島6座，以及附近的文英街文英樓，尚有油麻地駿發花園1座。除了住宅外，香港理工大學學生宿舍 （紅磡）亦於今日被納入強制檢測名單中。

港島有五幢要強制檢測，筲箕灣除了愛東邨愛平樓，也有居屋東盛苑。元朗有兩幢上榜，除了新元朗中心5座，尚有采葉庭16座。

▼2.21 馬鞍山頌安邨頌和樓圍封檢測 ▼



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▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼

