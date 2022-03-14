公益基金捐200萬設「的士抗疫車隊」義載醫護人員（附預約電話）

醫護人員在第五波疫情中盡心救治病人，大灣區共同家園青年公益基金今日（14日）公布，透過「抗疫支援金」首階段已撥款200萬元予「的士司機從業員總會」，成立「的總青年愛心的士抗疫車隊」，設100輛義載的士車隊免費接送醫護人員往返工作地點。



醫護人員可WhatsApp 5121 1919預約叫車

公益基金表示，該項名為「同心同行・一路有我」服務，設有100輛義載的士車隊，已為司機提供保護裝備，讓他們免費接送醫護人員往返工作地點，旨在「為前線抗疫工作者打打氣」；車隊亦會參與運送抗疫物資及其他相關的抗疫工作。有需要的抗疫醫護人員可WhatsApp 專線 5121 1919預約叫車。

基金稱積極向需要社群捐贈抗疫物資，包括向「香港菁英會」捐贈5000套快速抗原測試套裝，以派贈予愛心車隊青年行動義工、老人院舍等；又捐贈5萬個小童口罩予「全港社區抗疫連線」與「香港青年聯會」及多個青年團體發起的「青少年抗疫連線」，透過幼稚園及小學，將物資送給有需要的家庭。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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黃永光：為醫護業界身心帶來正能量

基金主席黃永光先生表示，第五波疫情嚴峻，令巿民生活受影響及感到焦慮，基金希望首階段捐助200萬元支持「的士抗疫車隊」，以專責接送需要工作的醫護人員，為醫護業界身心帶來正能量，令他們感受到抗疫之路並不孤單。「我們將繼續提供適切的支援，與各界攜手抗疫，並積極支持政府抗疫措施，相信只要萬眾一心，必定會戰勝這場疫情。」

基金稱，之前兩輪的「抗疫支援金」先後撥出數百萬資助不同團體，紓壓解困；鑒於最近確診數字持績高企，疫情尚有待穩定下來，基金作為社會的持份者，今次「抗疫支援金」再撥出資助，支援不同界別抗疫，秉承生命至上、健康至上的使命感，期望疫情盡快結束，令市民生活重回正軌。

▼3月8日 疫情下的市況▼

