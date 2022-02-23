財政預算案｜增75%至35億助700私樓裝電動車充電器　油站轉充電站

新一份財政預算案出爐，政府宣布「EV屋苑充電易資助計劃」加碼15億元，增至35億元協助全港約700個現有私人住宅樓宇內、約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。此外，政府正準備逐步把部分現有的加油站及液化石油氣加氣站轉型至快速充電站，並以「一地多用」模式探討發展佔地較大的加油站及加氣站的可行性。



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政府近年積極推動電動車發展，政府宣布額外注資15億元，把「EV屋苑充電易資助計劃」延長4年至2027/28年度，預計為約700個現有私人住宅樓宇內共約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施。

政府消息人士指，自2019年電動車「一換一」計劃優化後，超過9成電動私家車透過該計劃落地，過去數年已有超過1.6萬部傳統汽油車因而報銷，去年新登記私家車已增至每4部有1部屬電動車。消息人士表示，政府至今已收到超過560個住宅樓宇及屋苑申請，涉及超過20億元預算，其中逾240份已進入顧問階段，預計明年3月約100個停車場可完工，但料仍有數以億元計空間接納市場上的其他申請者，估計未來4、5年可完成700個樓宇車位工程。

對於審批申請緩慢，消息人士指計劃是全港甚至全球獨有，解決業主立案法團管理、金錢、供電等問題，認為當首批工程成事，有助加快往後申請，亦提醒提交文件、資料不足亦會延誤申請。

政府宣布「EV屋苑充電易資助計劃」加碼15億元，合共35億元協助全港約700個現有私人住宅樓宇內、約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

180個油站及氣站可轉型成充電站

政府消息人士指，透過現有共有180個油站及氣站轉型成充電站，料2、3年內將有首批小型充電站面世，正檢視不同油站的大小、地段、營運模式，日後或不用政府出資，例如透過投標方式營運，但最理想還是市民在常到地方充電，而非依賴外面充電站供應恆常電力。而「一地多用」模式，消息人士指可考慮在地牢或低層用作充電，其他土地則用作政府、住宅用途。消息人士表示，當油站及氣站逐步轉型，料車主充電時間可與入油相若，電池改良後或再縮短。

政府正準備逐步把部分現有的加油站及液化石油氣加氣站轉型至快速充電站。（資料圖片）

政府充電站最快2025年起收費

政府消息人士指，目前多層停車場約有4700個電動車充電位，政府及私營供應約46比，政府除了提供總樓面面積寬免，鼓勵發展商在新建樓宇的私人停車場配備電動車充電裝置的基本設施，在2025年起政府充電位亦將會收費，相信有助激活私營參與程度及數量。至於日後收費水平，則會參考私人市場、市民接受程度及電費等，暫時未有定案。

對於過往曾發現有發展商旗下發展項目停車場獲面積寬兔後，泊車位雖設有充電插座，但全無接駁電源。消息人士指，有關情況在市場並不普遍，但會檢討措施，亦稱可考慮增加罰則，但認為並非好安排，最希望是用家享用到充電服務。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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每月電費補貼增至133元

在電費方面，政府為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元電費補貼，將涉及約28億元開支，約280萬個住宅用戶將可受惠。政府消息人士指，補貼每月發放，連同目前每月50元的電費紓緩金，則補貼增至約133元，希望紓解民困，同時呼籲市民應對氣候變化應盡量節省能源。

改善低窪或當風住宅地區工程和管理

此外，《財政預算案》宣布，計劃於未來5年預留款項，為26個存在高風險的低窪或當風住宅地區，推展改善工程和管理措施；亦會開展海岸管理策略性研究，從規劃和土地用途上提供指引及制訂長遠策略和防禦措施。此外，今年申請撥款約84億元，為多區雨水排放系統進行改善工程，以提升防洪能力。

政府亦向「低碳綠色科研基金」額外注資二億元，將可額外資助約40個項目，重點支持淨零發電、節能綠建、綠色運輸及全民減廢等範疇。

環團綠色和平認為，政府可向市民提供具慳電誘因的「綠色紓困補貼」，即電費補貼應與節能表現掛勾，用電減少、補貼愈多，或只補貼每戶每月首150度電等，減輕市民電費負擔及鼓勵全民減少碳排放；又指政府未有針對商用車的減排措施，難以控制整體路面溫室氣體排放，宜加速制定電動商用車路線圖。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼

