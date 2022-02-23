財政預算案｜洪水橋建多層物流工廈明年招標　消息：涉37公頃土地

【財政預算案】新冠疫情之下，貨運物流維持本港正常運作，惟多個新發展區項目推展，收地均會涉及現行物流棕地。今日（23日）公布的財政預算案提及發展局明年會公開招標出售第一幅物流多層工廈，消息人士透露，有關土地位於洪水橋，佔地37公頃，但批地條款會否就物流營運及租金上有要求，則未有詳情。



以物流及汽車維修行業為主幹

預算案指出，政府委託顧問公司作投資意向調查後，初步傾向在洪水橋及元朗物色地點，發展以物流及汽車維修行業為主幹、兼容其他合適用途及受收地影響的棕地經營者的多層工厦，將於明年公開招標出售第一幅相關土地。

消息指，該幅土地位於洪水橋，佔地37公頃，不過就賣地條款、營運方式、租金要求等，都未有進一步資料。不過，消息人士表示，政府會繼續物色地點供第三方物流使用，未來在屯門、洪水橋新發展區都會有，而過去曾提及的葵涌貨櫃碼頭後勤用地，料今年很快招標，惟消息提到適合發展物流的新界區多為私人土地，能規劃永久用途土地不多，部分位處偏遠未有完善配套，而地區諮詢上亦有難度。

藉「半價」利得稅推動「智慧港口」發展

除了陸路貨運外，預算案在空運及航運均有着墨，去年施政報告提出，機管局會在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」，消息指，計劃將內地大灣區貨物，在上游的東莞先打板裝箱，並沿海路到碼頭，機管局去年年底已試行先導計劃。

預算案另有提到推動「智慧港口」，建議提供半稅優惠予相關航運業商業主導人以吸引更多海運企業落戶香港，消息人士指，現時16.5%的利得稅可減半至8.25%，政府預計將於今年上半年就半稅優惠向立法會提交法例修訂建議。

本地客運亦因政府收緊限聚令大受影響，消息人士指，各公共交通營辦商最新數字客量跌一半。巴士經營受困，新巴城巴早前更發內部通告，指若無政府資助，車費收入不足以支薪。消息人士透露，新巴城巴有向政府表達每月蝕錢金額，會與各巴士公司保持溝通，指抗疫基金6.0亦有涵蓋專營巴士，期望巴士公司可開源節流，如賣車身廣告等，只靠政府資助未必健康，亦有就其他方向探討，但未夠成熟。

去年巴士疫市加價，引來社會反彈聲音，運房局長陳帆曾指巴士票價機制可研究調整，港鐵可加可減機制亦於明年完成檢討，政府消息人士指，巴士方面長遠不希望只靠價格調整改善，希望可優化網絡及非票務收入，而港鐵票價上，暫時未有資料可透露。