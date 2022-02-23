財政預算案｜立法禁向零售食肆等38類行業追欠租　違者罰3倍租金

財政司司長陳茂波今日（23日）發表2022/23年度財政預算案，當中史無前例地提出，透過立法禁止業主對經營指定行業的租戶，採取法律行動追討欠租等，為期3個月，最長半年。若措施影響業主還款，金管局亦會與銀行溝通，彈性處理業主還款情況。

政府消息人士透露，「禁追租」法例將於本周五（25日）刊憲，假如業主違例追租，罰款額為其追討租金的三倍，又或至少5萬元。消息又指，條例涵蓋的指定行業包括599F章規管的23類表列處所，即如食肆、超市、街市、商場等；亦包括13類第六輪防疫抗疫基金的指定處所，以及零售業和興趣班等，即合共38類場所。



▼財政預算案懶人包▼



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陳茂波表示，現時困難的經營環境對不少企業都是挑戰，考慮到租金是中小企經營成本的一個主要部分，政府會盡速立法，禁止業主對指定行業，未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，並可按需要，可再延長最多3個月。

陳茂波指，相關法例在6個月後會自動失效，目的是希望讓處於水深火熱的企業，有喘息空間，亦協助穩就業。他續稱，金管局會與銀行溝通，如有業主因租金收入減少而影響其還款能力，銀行會彈性處理。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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保護期內業主不得就租戶欠租採取法律行動追討

政府消息人士透露，禁向指定行業追欠租的法例，將於2月25日刊憲，立法會在3月16日復會後可以審議。不過港府會與立法會商討，研究可否提早審議。消息指，新法例賦權財政司司長，於法例生效3個月後，再延長3個月。在相關保護期內，業主並非不可「追租」，而是不能因為租戶欠租，而干擾其運作、停止提供服務，或採取法律行動追討，例如申請破產等。至於甚麼情況下才會將法例延長3個月，消息人士指需視乎經濟情況。

受保護行業包括髮型屋、幼稚園、補習社及超市等

至於新法例涵蓋範圍，消息人士指，包括目前受法例599F章規管的23個表列處所，即遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院 、會址、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪、理髮店或髮型屋、宗教處所、商場、百貨公司、街市或市集，以及超級市場等。

另外條例保障範圍，亦會包括13類，於第6輪防疫抗疫基金受助的指定行業處所，例如包括幼兒中心、幼稚園，補習社、洗衣業，以及洗碗業等。此外，零售業及興趣班都會納入條例內，即合共38類行業。消息人士稱，保守估計有13萬或以上商業租戶受惠。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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條例生效期非免租 租戶無力交租應與業主協議如何攤還

問到會否擔心條例受到司法覆核，消息人士表示，已諮詢律政司意見，對方指並不違反《基本法》，強調現時只是短暫措施，而且條例生效期間並非免租期，如租戶有能力繳付租金，仍然應該支付，法例希望企業度過難關後繼續經營。

消息人士稱，假如業主因未能收到租金而出現困難，當局已與金管局討論，銀行需要給予相關業主彈性還款，具體上不同銀行有不同處理方法。另外，如租客未能繳租，都應與業主商討，協議如何攤分償還。