增26026宗創新高　第五波累計逾15萬人中招　自檢陽性要交文件

疫情持續嚴峻，本港今(27日)新增26026宗確診，再創單日新高，另第五波疫情至今，已累計逾15萬人染疫。

港府日前修訂確診標準，快速測試結果呈陽性者，均視為陽性個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，相關市民應採取可行措施避免病毒傳播，包括留在家中不外出，切勿上班；如家居環境許可，則自行留在房間及關門。他提到，當局即將推出網上呈報平台，自行快速檢測呈陽性市民提交相關文件後，經核實便會記錄在案，衞生防護中心會向患者發出相關證明。他表明，未來或可能出現濫用情況，當局會抽查呈報個案，如發現虛報資料，當局會提出檢控，呼籲市民善用珍貴資源，全港同心合力抗疫。



歐家榮表示，經醫管局呈報共有5866宗；經衞生署呈報則共錄得1736宗，另私人他驗所呈報則有18424宗，他表示，有關數字再創單日新高。他總結指，由去年12月31日起計、第五波疫情至今共錄得158683宗確診個案。換言之，本港爆發疫情2年以來，己累計近16.5萬人感染。

他又提到，新增26,026宗確診個案中，7宗屬輸入個案，其餘均為本地個案，當中1626宗經基因排序分析顯示，只有1宗屬L452R基因特變, 佔總體0.06%；另有1192宗對 L452R呈陰性, 佔總體73%，即相信是Omicron病毒株，另有353宗尚待報告，以及80宗病毒量並不足以分析。

單日院舍增680宗個案

安老或殘疾院舍個案方面，第五波疫情至今累計共530間院舍確診，過去24小時新增66間院舍，涉員工或院友染疫，當中42宗涉安老院，24宗涉殘疾人士院舍。他又指第五波疫情共涉及逾800個員工及2450個院友。據昨天收到呈報所示，新增確診院舍分布多區，港島共13間、九龍20間、新界東24間，新界西9間，上述共涉680宗個案，包括員工及院友。

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快測呈陽性人士 稍後可向政府網上申報

港府日前公布修訂確診標準，快速測試呈陽性者，均視為陽性個案，使用政府派發或自購的快速測試均可。歐家榮呼籲，倘市民在坊間或市面自行購買快速測試並發現檢測結果呈陽性，建議視作陽性個案處理，並採取可行措施，避免病毒傳播，包括留在家中不外出，切勿上班；如家居環境許可，則自行留在房間及關門，其他家人勿內進，如要離開房間，則要正確戴上緊貼面部的口罩。當局會安排發出隔離令或檢疫令，並向其及家人送遞檢測包，市民可留意網上資訊，得知相關健康建議，如有需要將安排送去社區隔離設施。

他強調，當局即將推出網上平台，予自我檢測陽性者上報個案及呈交文件。 衞生防護中心收到資料後及核實後，會視之為陽性個案處理，包括記錄在案及發出證明，網站詳情稍後公布。

歐家榮：疫情短時間內仍會進一步上升

被問到疫情是否已達高峰，歐家榮表示，個案數字令人非常憂慮，過去數天每日確診個案已逾萬宗，另今日再創新高，另過去兩星期均見疫情處於上升軌跡，預期短時間內個案將進一步上升，並繼續在社區蔓延，呼籲市民緊記做足預防措施，如非必要勿外出，宜留在家中，並戴好口罩，切勿有跨家庭聚會，另減少到訪食肆，如上班族未能在家工作，應與同事保持距離及戴好口罩，切勿面對面吃飯，應留在自己位置進食，減少進一步傳播。倘有病徵或曾前往高危場所人士應盡快進行快速測試，或核酸或測試，如受感染則要留家。

至於市面有售的快速測試林林總總，他建議光顧信譽良好零售商，亦可查閱衞生防護中心認可清單，屬於政府認可的快速測試產品包括：

-本港衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試



-國家藥品監督管理局認可



-歐盟的2019冠狀病毒病抗原檢測試通用清單



-美國食品藥品監督管理局授權作緊急使用



-衞生署醫療儀器表列快測



他又提到，明白相關清單表列較長，如有任何懷疑，宜光顧信譽良好零售商，並不嫌其煩上網檢視其是否合乎標準，他相信市面上絕大部份均可以使用。

歐續指，衞生防護中心公共服務化驗處就購入的快速測試作初步評估，證實對Omicron有效，由於市民未必如期預約進行核酸檢測，在嚴峻情況下，快速測試靈敏度雖不及核酸測試，但廣泛使用仍可及早發現個案，有效找出病毒量高人士。他表明，當局現正全速建設網上呈報平台，預計即將出台。

呈報要提供姓名、身份證 虛假資料會檢控

他明白或會出現濫用情況，但呈報時必須提供全名、出生日期及上載身份證等文件，相信市民會合作提交真實資料。他又呼籲，疫情下希望善用珍貴資源，全港同心合力抗疫，不排除會向呈報陽性市民作抽樣調查，會安排進行核酸測試，檢視其是否染疫，如發現有虛假或不實資料，當局會提出檢控。

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