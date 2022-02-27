林鄭月娥率官員會晤　內地專家倡港府清楚解說死亡個案臨床狀況

本港新冠病毒疫情持續嚴峻，多名內地專家南下支援，特首林鄭月娥今(27日)聯同主要抗疫官員，與廣東省衞健委副主任張玉潤及多位廣東省流行病學專家會面，林鄭月娥感謝專家組成員多個具建設性的意見，包括已逐步落實的「傳染病公眾平台」，予檢測呈陽性或初步陽性結果市民提供流行病學資料及同住家人資料，助港府盡快分流，至今已有逾萬名市民呈報資料。

雙方另同意目前必須加強分層治療，以減少重症及死亡個案，使醫療資源能有效地用於迫切個案；內地專家亦建議港府應更清楚解說死亡個案的臨床狀況，並大力推動長者疫苗接種。

林鄭月娥提到，內地專家應對疫情的豐富經驗，有助港府全面檢視現行防按疫情策略和措施，因應香港實際情況加以調整，貫徹「動態清零」目標。



行政長官與廣東省衞健委代表和內地流行病學專家組會面。(政府新聞處圖片)

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政府新聞處晚上公布，行政長官林鄭月娥今日與到港支援抗疫工作的廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤及多位來自廣東省的流行病學專家會面，聽取他們連日來經考察特區各方面抗疫工作後的意見和建議，以助力特區抗擊第五波疫情。食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞、衞生署署長林文健醫生和醫院管理局行政總裁高拔陞醫生一同出席。

發言人指，林鄭月娥在兩小時的會議上首先感謝中央對特區抗疫的支持，廣東省委省政府的大力配合，率先在本月17日派出流行病學專家來港與本港衞生官員和專家對接；她對專家們不辭勞苦，馬不停蹄投入工作，並特意延長留港行程，表示衷心感謝。她獲悉專家組成員在港期間，除了與食物及衞生局、衞生署和醫院管理局等代表會面，以及指導和協助香港特區傳染病監測及資料分析工作外，亦有視察特區政府個案追蹤辦公室的工作、實地視察模擬污水監測站及大學化驗工作等。

林鄭月娥：呈報平台「傳染病公眾平台」已逐步落實

林鄭月娥感謝專家組成員在過程中提出不少具建設性的意見，其中有關建立網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」已逐步落實，讓檢測呈陽性或初步陽性結果的市民提供相關流行病學資料及同住家人成員資料，特區政府可盡快分流確診者到不同設施隔離或在家中等候時做好防護措施。至今已有逾萬名市民使用該平台呈報資料。

新聞稿續指，雙方討論特區政府近日因應風險評估及善用檢測資源而調整相關檢測措施，包括更廣泛採用快速抗原測試、持續針對風險更高的樓宇進行「圍封強檢」行動等，務求多管齊下，查出社會的感染情況和市民的個人情況，從而提高警覺，減低傳播風險。雙方也同意目前必須加強分層治療以減少重症及死亡個案，使醫療資源能有效地用於迫切個案。

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針對這一波疫情不斷上升的死亡個案，發言人指，特區政府官員解釋香港進入高齡化社會，人均壽命是全球之冠，但不少長者長期體弱患病，在院舍接受照顧，而且早前接種疫苗比率很低。內地專家則建議特區政府應更清楚向市民解說死亡個案的臨床狀況，並大力推動長者疫苗接種。

林鄭月娥提到，廣東省衞健委和內地流行病學專家組成員在內地應對新冠病毒的豐富經驗，「有助我們全面檢視現行各項控制疫情的策略和措施，因應香港實際情況加以調整，貫徹『動態清零』的目標。我們會繼續用好中央的全力支援，務求盡快穩控疫情，保障廣大市民生命安全。」

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