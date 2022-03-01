安老院爆疫｜救長者不容緩　要人要地兼夠快　非得強制接種一條路

第五波爆發，院舍重災，全港累計逾580間安老院舍或殘疾人士院舍被病毒攻陷，超過2,900名院友染疫，近日死亡個案中，大部分更是院舍長者，同時至少865名前線人員中招，致多間安老院服務陷崩潰，員工院友困獸鬥。

《香港01》綜合安老業界、防疫專家及醫學界人士倡議，顯示盡快推高安老院舍疫苗接種率為救長者、保院舍唯一方法，但正面對3大挑戰：包括外展隊未能進入爆疫院舍為長者打針、為長者評估醫生人手陷「樽頸」及沒地方把已染疫院友送往治療或隔離。

安老業界強調，自第五波大爆發，大批長者離世，院友及院友家屬接種疫苗意願已大幅提升，個別院舍願意打針比率飆至9成，因此推高長者接種率非再只得、也無必要行強制接種此條路，反而是「要人要地兼夠快」，趁「國家隊」正全力助港抗疫，加建為院舍院友而設隔離設施，召「救兵」到爆疫院舍替長者打針，更為實際。



為多一個人接種就係救多一條命。 安老服務協會主席陳志育

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針對院舍長者，政府先後引入派醫護「主動評估」及「不反對即接種」措施，令接種率最新升至34%，政府期望至4月中達到9成。有安老業界人士透露，以往若家屬反對，可簽署表明反對的回條，左右接種決定，但政府引入新措施加上第五波爆發，有助提升接種率，但此著已是來得太遲，當數以百計安老院舍爆疫下，產生新的「絆腳石」。

陳志育：外展接種隊不能進入爆疫院舍

安老服務協會主席陳志育回顧及分析稱，長者疫苗接種意願不同階段有不同，但第五波下，願意打針長者倍數增加，拒絕接種變成少數，估計只要人手及物資安排許可，扣除估計醫生評估不適合打針的10%院友，要達80%至90%接種率不難：「知道政府安排醫療機構做嘢，密鑼緊鼓安排中。」

不過，陳志育稱，目前有一半安老院爆疫，按正常安排，若有染疫個案，外展接種隊便不會進內為院友打針，因此必需克服此問題，安排備有更高規格保護裝備的醫護為院友打針：「為多一個人接種就係救多一條命。」

▼2.18 明愛醫院急症室等候病人▼



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梁子超促加快興建隔離設施接收院舍確診長者

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時本港缺乏隔離設施，當老人院舍內有人確診，患者未能及時移送隔離，便造成院舍大爆發，尤其一些位於舊區的院舍缺乏間隔，環境條件差，原址檢疫的健康長者曝露在高風險之中，擴大感染人數，「長者送唔到去隔離，接受唔到治療，以九龍區為例，數百名長者送到去康華醫院、伊利沙伯醫院已經垂危。」

梁子超又指出，即使政府安排外展隊到院舍提供接種服務，但不少院舍都有爆發，未能為院友接種疫苗：「依家唔係長者唔想打，係安排唔到，院舍控制疫情需時，依家着晒火，到院舍穩定已經趕唔切，因為病毒傳播速度快過控制火勢。」

梁子超認為，現階段應加快興建隔離設施接收確診長者，安排其餘長者接種疫苗，他續指，政府應早於去年9月就開始向長者「谷針」，並釋除疑慮，甚至與生果金掛勾或免院舍費用等誘因鼓勵打針。

林哲玄：𠵱係追返浪費咗嘅時間

立法會醫療衞生界議員林哲玄醫生曾組織團隊，為院舍長者接種疫苗，他指過去曾有長者或其家屬表示不願意打針，但近期情況有改善：「好多長者心急打，有部分院舍更有百分百接種率，但其實疫苗發揮功效要一段時間，最好係去年就打，依家係追返浪費咗嘅時間。」

不過，由於不少院舍出現爆發，林哲玄指有院舍仍未能安排外展接種：「有好多院舍職員病咗，其餘職員要着防疫裝備照顧長者，連日常照料都好慘，再安排打針會有困難」，而且醫護人員都會考慮風險，令相關院舍未能接種。

▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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加快隔離患者 盡快安排內地「救兵」到港助院舍長者打針

林哲玄認為，現時要加快分流患者隔離，穩定院舍疫情，並盡快安排內地千名照顧員到院舍幫手，便可安排打針。就外界有意見認為可考慮強制長者打針，他指並不反對，但要注意事實上有部分人士因健康問題是不適合打針，應同時顧及醫學豁免。