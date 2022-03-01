安老院爆疫｜有院舍員工染疫硬頂上班終致全院中招　揭示政策害人

第五波疫情嚴峻，全港逾一半安老院舍爆疫，院舍護理員身心壓力爆煲，九龍西區有安老院10多位員工全數染疫，但部分人仍要留在院舍照顧長者，有如困獸鬥，結果院內40多名老友記亦先後中招，疾呼：「邊個可以救我哋？」

有院舍護理員工會證實，因社署牌照規定工作人數，部份私營安老院舍員工即使染疫亦要繼續上班：「中咗都要返工，真係會害死老人家，戴十個口罩都無用。」雖然其他院舍有「健康」員工當值，但員工要攤分染疫員工的工作量，更要超時工作。

安老服務協會主席陳志育同樣指現時安老院舍疫情危急，有規模較小的安老院舍全數長者及員工確診，業界整體約10%職員染疫。因應人手短缺，目前長者照顧流程亦須簡化。



社署急聘千名內地臨時照顧員來港打救

勞工及福利局局長羅致光周日（27日）在網誌宣布，因應院舍人手壓力已在崩潰邊緣，會由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月，港府已向中央尋求協助，協調內地相關部門提供便利，加快審批申請，料第一批救兵應可以短期內抵港，他們會先接受基本訓練。

一名院舍女職員早前步出門外哭訴已被困護老院5日，不准離開亦沒有人派飯，「剩低我哋10個喺度等死咩！」當局其後將他們載往檢疫。（陳傲淇攝）

有安老院約60名護理員與院友全數染疫 身心瀕崩潰

第五波疫情中暫有530宗安老或殘疾院舍出現確診個案，共涉超過800名員工及2,450名院友。九龍西區一間安老院前線員工向《香港01》透露，自2月初起院內10多名同事陸續染疫，連同「官方」檢測及員工自行快速檢測，至上星期中已告「全人染疫」。

她表示，除較早期染疫的約10名同事已被送院或安排隔離，其餘同事仍正謹守崗位，但身心也幾崩潰，40多名院亦全數確診，「有人（同事）唔敢同屋企人講自己中咗，院舍裡面傷風感冒藥都唔夠，要靠同事（早前染疫已康復）送入嚟，最難受係每日有幾個院友唔舒服送院，無重症嘅又送返入嚟困獸鬥。」

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為達人數要求確診員工續上班 工會斥政策如同害死老人家

以上個案或許並非冰山一角，社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，收到有院舍指超過30%員工染疫，現時只好由未染疫員工攤分工作量：「人手短缺工作量一定遞增，都無計，惟有大家盡做。」該批院舍只好減省日常工作程序：「兩日沖一次涼，主力工作得返餵食同換尿片。」

減省工序長者兩日沖一次涼 工會：主力留餵食換片

鄭清發又指，因社署對私營院舍設工作人數要求，如不達標可能面臨「釘牌」。因此知悉部份私營院舍要求確診員工繼續上班，「染疫（員工）都要繼續返工，大家都覺得好沮喪！」他直斥做法或「害死老人家」，要求社署在現時緊急情況下，寬免工作人數等要求，讓確診員工可在家中休息。

安老服務協會主席陳志育指，現時院舍安老人手不足危機迫在眉睫，內地照顧員及放寬輸入的外勞，要在2星期内到港支援。（梁鵬威攝）

業界指約1成前線染疫

陳志育表示，知道疫情最嚴重的院舍情況是全院院友及員工確診，為規模較小的院舍，而業界整體約10%職員染疫。因應人手短缺，目前長者照顧流程須簡化，例如復康服務已基本上停止，照顧員亦改為為長者抹身代替洗澡，「換尿片次數都要減少」。

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