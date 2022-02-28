機場貨運站葵涌貨櫃碼頭等試行貨物接駁場　林鄭強調食物供應正常

本港疫情嚴峻，中央動員援港抗疫，包括派遣內地專家來港考察、協助本港設立方艙醫院，以及確保供港貨物穩定。港府正與廣東省政府和深圳市人民政府，加快推進在港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點的安排，計劃在首階段使用香港國際機場貨運站、葵涌貨櫃碼頭，以及屯門內河碼頭作為臨時貨物接駁場，並於明（3月1日）起進行試運。

特首林鄭月娥今（28日）有多個行程，包括與官員會晤內地專家、視察青衣方艙醫院，及前往深圳灣口岸迎接第三批內地抗疫專家抵港。對於市面出現糧食及日用品搶購潮，她強調本港食品和物資供應正常，貨物空運持續運作，她又表明，下月進行的「全民強制檢測」方案仍在細化，並會考慮香港的實際情況和社會意見。



林鄭月娥（左四）今日與廣東省新冠肺炎醫療救治專家組會面。(政府新聞網圖片)

本港今日錄得3.4萬宗確診，再創單日紀錄新高，疫情急不容緩。行政長官辦公室晚上發布以「中央援港抗疫措施源源不絕」為題的新聞稿，交代特首林鄭月娥是日行程，包括與早前抵港的內地新冠肺炎醫療救治專家組會面、另前往青衣巡視首個由中央委託內地承建商完工交付的社區隔離設施，及到深圳灣口岸迎接第3批內地抗疫專家抵港。林鄭月娥提到，位於青衣的社區隔離設施將提供約3,900個床位，讓沒有病徵或徵狀輕微的感染人士和其他需要隔離人士入住，政府會全速推進設施盡快投入服務。其餘7個社區隔離及治療設施項目亦正全速推行中。

林鄭月娥視察中央援建位於青衣的社區隔離設施。承建商中國建築國際集團有限公司主席兼非執行董事顏建國（前右二）陪同其聽取工作人員介紹相關設施。旁為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任陳冬（前左一）。(政府新聞網圖片)

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她又表示，下月進行的「全民強制檢測」，方案仍在細化，並會在過程中考慮香港的實際情況和社會意見；她呼籲市民不要誤信謠傳，產生不必要恐慌。對於市面出現糧食及日用品搶購潮，她強調本港食品和物資供應正常，貨物空運持續運作。

至於跨境物資供應方面，特區政府與廣東省政府和深圳市人民政府一直緊密合作，共同拓展不同途徑，包括已開通「海上快綫」水路運輸服務，以及正全力籌備落實的鐵路貨運安排，以確保內地供港鮮活食物、蔬菜和其他物資供應穩定。特區政府亦正與廣東省政府和深圳市人民政府，加快推進在港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點的安排，計劃在首階段使用香港國際機場貨運站、葵涌貨櫃碼頭，以及屯門內河碼頭作為臨時貨物接駁場，並於明日（1日）起進行試運。

此外，運輸署於今日上午起，陸續在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試呈陰性的司機才可進入内地，以減低其内地傳播疫情風險。運輸署亦已於本月25日起，獲悉有香港跨境貨車司機違反粵港兩地疫情防控及健康管理措施後，將取消涉事司機當時所駕駛的車輛的封閉道路通行許可證，違規嚴重者最長3個月內不獲重發，該貨車亦不可使用各陸路口岸前往內地作業。運輸署會密切監察有關措施的成效，並會按需要調整。

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