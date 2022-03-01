圍封檢測｜周一7大廈強檢揭1309人初陽　秀茂坪邨秀賢樓比率達20%

本港新冠肺炎疫情嚴峻，觀塘秀茂坪邨秀賢樓等七幢大廈的污水樣本對新冠病毒呈陽性，當局昨日（2月28日，星期一）展開圍封檢測。秀賢樓行動今早（1日）約11時15分完成，約1,870名身處秀賢樓的人士接受檢測，當中發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，陽性比例達20.4％，創圍封行動以來新高。

另外，青衣青俊苑俊豪閣昨午2時30分亦圍封強檢，今早11時解封，政府表示，約530人接受檢測，當中發現45宗初步陽性檢測個案，陽性比例接近8.5%。



▼2月28日 秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼



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秀賢樓兩成受檢者初步陽性 比率創圍封強檢新高

當局於自昨日下午6時起限制在秀茂坪邨秀賢樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，並設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨日晚上11時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集。其間約1,870名身處秀賢樓內的人士接受檢測，當中發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，當局稱衞生防護中心會安排跟進。

就行動發現的初步陽性檢測個案，當局表示，已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

另外，當局指在秀賢樓內派員到訪約640戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。當局又強調會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元；並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

當局昨日亦發出強制檢測公告，任何指定時間內曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在圍封行動開始時不在大廈內，亦須於3月2日或之前接受強制檢測。

▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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青俊苑俊豪閣發現45宗初陽個案

青衣青俊苑俊豪閣昨午2時30分亦圍封強檢，今早11時解封，政府表示，約530人接受檢測，當中發現45宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約230戶，當中四戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼2月28日，市民超市搶購食物▼



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另外，其餘五幢昨日進行圍封強檢的大廈亦已全部解封。當局指，沙田禾輋邨順和樓行動於下午約1時30分完成，行動期間約1,590名大廈內的人士接受檢測，當中發現200宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案，另有約60戶在過程中沒人應門，確診比例達12.58%。

▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測



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東涌逸東（一）邨福逸樓則於下午約1時45分解封，行動其間約920名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現125宗初步陽性檢測個案，另有七戶在過程中沒人應門，確診比率為13.59%。同邨的漁逸樓行動期間則有約970人接受檢測，當中發現129宗初步陽性檢測個案，另有六戶在過程中沒人應門，確診比率為13.3%。

元朗天恒邨恒富樓及恒智樓同樣約於下午1時45分解封，分別有1,880人及1,120人接受檢測。恒富樓出現295宗初步陽性檢測個案，而恒智樓則有133宗，確診比率分別為15.69%及11.88％。