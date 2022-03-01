快速測試｜驗水喉水現雙線　或因化學作用　同籲市民勿在餐廳檢測

有市民用新冠病毒快速檢測套裝，驗家中的水喉水，出現有兩條線的陽性結果。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應指，有可能出現化學作用，呼籲市民跟足指引，必須取人體樣本才有效。

中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事長招彥燾補充，同意用自來水驗到有陽性是比較奇怪，因其酸鹼值屬中性，不排除是快速測試劑的質素出現問題。



▼網上流傳驗水喉水出現雙線結果短片▼



必須取人體樣本才有效

有市民將家中自來水滴入檢測棒，檢測棒不出20秒內出現兩條線結果，惹來市民憂心是否自來水有新冠病毒。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，今日（1日）在疫情記者會上表示，快速檢測包的結果必須拿取人體樣本才屬有效結果，用其他樣本作檢測的結果是沒有意思，因其可能某些物質令檢測棒出現化學作用，而導致出現陽性結果。他重申，市民應按照測試包內的指示採樣及進行檢測，另亦可以到衞生署網頁找到合規格的快速測試包。

▼新冠病毒快速抗原檢測流程▼



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用可樂、果汁測試 亦有雙線

快速測試劑量生產商、相達生物科技董事長招彥燾，是中大生物醫學學院客座副教授，他指，有不少方法都可以出假陽性結果，如用可樂及果汁，鹼值屬酸性的飲料，直接滴入檢測捧入面，會出現化學作用，令檢測呈現假陽性結果，「這亦是為什麼採樣後的拭子要放入緩沖劑內，因此可以確保。」

不過，他同意，用自來水驗到有陽性是比較奇怪，因香港食水食酸鹼值屬微鹼，不排除是快速測試劑的質素出現問題。他指出，市民只要按照說明書的方法做檢測，則不會出現此些假陽性結果。

招彥燾表示，有不少方法都可以出快速檢測假陽性結果，如用可樂及果汁。（資料圖片 / 羅國輝攝）

市民於餐廳快測現陽性結果 歐家榮：絕不建議

另外，網上亦流傳一張市民在餐廳進行快速檢測的照片，歐家榮表示，絕對不建議市民在公共場所進行檢測，以免對其他人有風險。他續指，最好在空氣流通的私人地方做檢測，而做之前亦要做好個人衛生包括洗手。

1名中年男子日前在茶餐廳用膳期間自行做快測，檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性，嚇怕其他食客。（fb圖片）

對於有市民擔憂快速檢測包未能檢測出Omicron變種病毒，歐家榮表示，公共衞生化驗服務處有就Omicron變種病毒測試市面上快速檢測包，結果均顯示有效，故無須擔心檢測包無法偵測到變種病毒個案。