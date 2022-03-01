內地衞健委抗疫專家與食衞局官員會晤　討論再加強社交距離措施

本港疫情嚴峻，中央動員支援抗疫，食物及衞生局局長陳肇始今（1日）與眾官員，及醫管局等，與國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年為首的內地專家團分別進行兩次會晤，交流抗疫經驗。

陳肇始指，兩場交流會議非常深入及有建設性，當局會以專家團提出的初步建議為基礎，在未來數天繼續探討控制第五波疫情的策略和措施，「專家也討論了一些建設性的意見，例如如何進一步加強社交距離措施，以及更好利用醫療資源，務求爭分奪秒，盡快控制疫情，截斷傳播鏈。」



食物及衞生局局長陳肇始今早與眾官員，與國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年為首的內地專家團會晤，交流抗疫經驗。(政府新聞處圖片)

陳肇始：務求爭分奪秒，盡快控制疫情

食衞局局長陳肇始、食衞局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及其他官員，今早與梁萬年及其專家團成員，以及內地流行病學專家工作小組成員在政府總部舉行會議。陳肇始下午則與陳松青、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞與梁萬年教授及內地專家團進行交流。

食衞局表示，會議上醫管局代表介紹新冠入院病人的最新情況及香港的治療經驗。特區政府專家顧問團成員梁卓偉、袁國勇和許樹昌，以及其他專家包括劉澤星、劉宇隆和孔繁毅亦有出席。

陳肇始表示，今天舉行的兩場交流會議非常深入及有建設性，當局會以專家團提出的初步建議為基礎，在未來數天繼續探討控制第五波疫情的策略和措施，「專家也討論了一些建設性的意見，例如如何進一步加強社交距離措施，以及更好利用醫療資源，務求爭分奪秒，盡快控制疫情，截斷傳播鏈。」

她亦介紹特區政府近日因應風險評估及善用資源而調整相關防控措施，包括更廣泛採用快速抗原測試、持續針對風險更高的樓宇進行圍封強檢行動、因應病人狀況及其他因素加強分層治療等。

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梁萬年屬抵港視察團內最高級別的內地防疫專家，他昨日率領4位內地專家抵港，包括北京協和醫學院群醫學及公共衞生學院執行院長楊維中、中國疾病預防控制中心衞生應急中心主任李群和研究員向妮娟，以及北京大學公共衞生學院研究員劉珏。早前已抵港的流行病學專家已加入由梁萬年率領的專家團繼續在港考察。

專家團在未來數日會與本港公共衞生系統專家討論防控措施，分析數據，以進一步了解香港在抗疫工作上的實際情況，作出更深入的疫情研判和指導。