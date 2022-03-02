疫苗｜港大研究指不同高風險群組接種均安全　藥物敏感應諮詢醫生

新冠疫苗接種計劃剛逾一年，港府最新數據顯示，已接種疫苗的12歲或以上市民，截至昨(1日)晚，累計有601萬人已打至少一劑疫苗。

香港大學醫學院藥理及藥劑學系助理教授（研究）黎子駿，今早（2日）於港台節目表示，研究顯示不同高風險群組接種新冠病毒疫苗均屬安全，認為相比疫苗副作用，長期病患者更應擔心感染新冠肺炎後，出現的併發症。他又稱，有嚴重藥物過敏、疫苗過敏人士，如曾出現休克，就應先諮詢醫生意見，再決定是否接種。



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港大是次研究對象包括慢性病患者、曾經感染新冠病毒患者、類風濕關節炎患者，以及炎症性腸病患者等，了解他們接種新冠疫苗的安全性。結果發現，他們接種新冠病毒疫苗後，出現副作用或異常事件的風險，與未有接種疫苗者相比並無顯著差異。

黎子駿今早於港台節目《千禧年代》表示，研究顯示不同高風險群組接種新冠病毒疫苗均屬安全。根據研究結果，即使病情未控制得非常好，其實都可打針，不過假如市民擔心自身情況，可先諮詢醫生意見。

黎又指，長期病患人士與其擔心接種後的副作用，更應擔心一旦感染新冠肺炎後，出現的併發症，尤其現時社區傳播鏈越來越多，呼籲他們積極考慮接種疫苗。

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不過黎子駿亦指，假如曾有嚴重藥物過敏、疫苗過敏，如曾出現休克、昏迷，接種新冠疫苗後可能有嚴重副作用，故建議有關人士先諮詢醫生意見，再決定是否接種。