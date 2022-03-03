各區現搶購潮　陳帆強調內地供港糧食穩定　全民強檢必考慮必需品

第五波疫情未見頂，連日來不少市民搶購食品。運輸及房屋局長陳帆今日（3日）在港台節目《千禧年代》表示，政府已透過陸路、水路及鐵路確保內地供港貨品穩定，並將試行內地司機以閉環式管理方式，直接運送必需品到本港三個接駁場，減少染疫風險。

陳帆續說，目前仍在制訂全民檢測安排，強調整體佈局上必定考慮到市民日常生活必需品，當局亦正在聽取社會意見。



▼3月2日 AEON黃埔分店出現搶購潮▼

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冰鮮豬肉及食品供應量為平日1.8倍

陳帆表示，上月中已與內地溝通加大供應食品力度，其中冰鮮豬肉及食品的供應量是平日1.8倍，而新鮮蔬菜供應也超過平日一成，重申罐頭、食米等供應非常充裕。

有見及早前跨境貨車司機多人染疫，陳指以往每日有8,000名活躍司機，部分人因感染或隔離，有約6,000人仍在運作，除了鮮活食品可經文錦道專線專行，亦預留香園圍口岸應急。他又指，已開通媽灣、大鏟灣及鹽田港區供港物資專用航線，今年一月至今供應超過3萬公噸食品；昨日也開始鐵路運輸，日後可加開至四班，也會試行開通讓內地司機從內地取貨後，直接到香港三個接駁點卸貨（包括葵青貨櫃碼頭、香港國際機場及屯門內河碼頭），採取封閉式管理運作，過程中兩地人員不會接觸，確保食物供應鏈受保障，呼籲市民不必搶購。

▼3月1日 超市再現搶購食物潮▼



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強調全民強檢考慮市民生活所需

有指港府本月將推行全民強檢，陳帆表示，民以食為天，推行時會考慮市民日常所需，並會參考外國及內地做法，例如外國可讓每個家庭派一名成員，在指定時間到超市購物，但詳情安排仍在制定中，會盡快公布及讓市民做好準備。他強調「整體佈局、編排、以至實際操作，會考慮市民日常生活必須食品及其他必需品，以及不同行業的操作。」

至於運輸署批准巴士公司縮減服務水平，陳帆解釋公共交通要確保延續運行，面對職員相繼受感染，要作出適當調配，例如地鐵、巴士的上座率大跌五六成，但考慮到市民仍有出行需要，故要考慮減班或停運，以及有否其他替代交通工具，確保市民出行時可乘搭。他承認，有替代路線或有少許迂迴，盼市民諒解有關調配安排。