港府已接收近2000萬個中央援港快測包供全民強檢　逾千萬份已派發

本港疫情嚴峻，中央動員助港府抗疫，包括支援本月推行的全民強檢，商務及經濟發展局今（1日）表示，由局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組與內地專班緊密對接，各種醫療物資陸續分批運抵本港，至今已接收逾1,800多萬個快速抗原測試包，部分將預留作全民強檢之用，另有逾1,000萬份已透過相關部門及「全港社區抗疫連線」，派發予各區市民、指定高風險及特定群組。

工作小組另已接收近3,180萬個N95及KN95口罩，同樣會預留予全民強制檢測。



荃灣民政事務處昨聯同「全港社區抗疫連線」派送快速測試套裝至區內多個地方，包括鄉事委員會、公共屋邨辦事處及大廈居民組織等。(政府新聞處圖片)

3180萬個N95及KN95口罩預留作全民強制檢測

商經局連續第二日交代內地供港抗疫醫療物資最新情況，除快速抗原測試包外，工作小組至今共接收超過32萬部夾指式脈搏血氧儀，並已全數分發予衞生署及醫管局供病人使用。

此外，工作小組已接收近3,180萬個N95及KN95口罩。該批口罩主要預留作全民強制檢測時供市民使用，以加強保護。小組亦已將其中約100萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。

發言人又指，在中成藥方面，連同即將抵港的批次，工作小組共接收35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。其中7萬盒及5萬盒中成藥已分別給予連線及其他熱心社團在社區派發。其餘的23萬盒藥物正透過相關部門，分發給在醫管局轄下18間中醫診所接受治療的人士及在隔離設施的確診患者等，「讓有需要的市民盡快獲得這些中央捐贈的中成藥，齊心抗疫。」

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