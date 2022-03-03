封區｜五大廈完成檢測解封揪907宗初陽　天耀邨耀盛樓初陽率15.5%

青衣美景花園第11座因排放污水樣本對病毒檢查呈陽性，昨日（2日）須圍封。政府表示，相關強制檢測行動今日（3日）上午約11時完成，其間約615人接受檢測，發現50宗初步陽性檢測個案，以及一宗檢測結果為不確定的個案。

另外，昨日同樣須圍封檢測的沙田駿洋邨駿逸樓，政府今日上午約11時亦已完成強制檢測行動，當中共發現150宗初步陽性檢測個案和26宗檢測結果不確定個案。而天水圍天耀邨耀盛樓的強制檢測行動亦在今日約12時15分完成，約1,440人接受檢測後，發現223宗初步陽性檢測個案，以及19宗不確定個案。至於啟德德朗邨德瓏樓的行動中，亦揪出233宗初步陽性個案和16宗不確定個案。



▼3月2日，青衣美景花園第11座圍封強檢▼



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政府表示，就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向相關人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

美景花園11座約615人受檢 約8%初陽 21戶無應門

在美景花園第11座的行動中，約615人接受檢測，發現50宗初步陽性檢測個案，以及一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦指在「受限區域」內派員到訪約222戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

至於駿洋邨駿逸樓，則共有約1,950人接受了檢測，當中共發現150宗初步陽性檢測個案和26宗檢測結果不確定個案。政府在「受限區域」內派員到訪約1,030戶，當中150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

天水圍天耀邨耀盛樓 受檢居民初陽比率約15.5%

而在天耀（一）邨耀盛樓中，約1,440人接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案，以及19宗檢測結果為不確定的個案，初陽比率約15.5%。而政府亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中約50戶在過程中沒人應門。

德朗邨德瓏樓初陽比率約13.5%

啟德德朗邨德瓏樓於今日上午約11時半完成強制檢測行動，共有約1,730人接受檢測，當中共發現233宗初步陽性檢測個案，以及16宗檢測結果不確定個案，住戶初陽比率約13.5%，政府在「受限區域」內派員到訪約870戶，當中64戶在過程中沒人應門。

今日下午約1時完成強制檢測行動的觀塘安泰邨和泰樓，約1,930人接受檢測，其中發現251宗初步陽性檢測個案，和18宗不確定個案，住戶初陽比率約13%。政府亦派員到訪約870戶，當中104戶在過程中沒人應門。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼

