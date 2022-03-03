林順潮倡先向全民派快測包揪高病毒者　長者強制打針再推全民檢測

港府將於本月推行全民檢測，但細節至今未公布。立法會議員林順潮今日（3日）表示，現階段傳播鏈已「追無可追」，短期內可靠接種疫苗、鎖定源頭、切斷傳播鏈和及早醫治，在2至4星期內扭轉疫情，當中包括全民派發10至14日的快測檢測包，揪出帶高病毒患者，其後再推行全民核酸檢測料有望「清零」。



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林順潮表示，目前面對疫情大爆發，如何減少交叉感染屬非常頭痛問題，認為現階段並非合適時間推行全民核酸檢測，但可先利用四招扭轉疫情，包括提升市民疫苗接種率以加強抵抗力，尤其是一老一幼層面，有需要時可考慮強制打針。

其次是透過檢測鎖定源頭，林解釋指目前數以萬計、甚至十萬計人確診，即使透過核酸檢測找到患者，也無法追蹤及隔離，故有需要先推行全民快速檢測，由政府向市民派發10至14日的檢測包，找出帶高病毒、高傳染性的患者及其密切接觸者，在家中、隔離或檢疫中心、方艙醫院及公立醫院隔離或檢疫，按病情、年紀等分流。他認為，目前最關注並非隱形傳播者，而是帶高病毒的傳播者，故強推核酸檢測無實質作用。在隔離期間，他認為市民必須佩戴高保護效能的口罩，以免透過空氣「播毒」。

最後，他認為透過切斷傳播鏈，以及結合中西醫治療，加上市民配合，有望在2至4星期內扭轉疫情，屆時再推行全民核酸檢測，找出隱形傳播者，有望「真正清零」；日後通關即使再有小型爆發，可迅速鎖定零星病例，在24小時黃金期內找到患者及其密切接觸者，以截斷傳播鏈。