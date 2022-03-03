疫苗通行證｜康復者可由醫生手寫豁免書　適時調整打針建議

第五波新冠肺炎疫情下，政府上月推「疫苗通行證」，未打針市民無法前往多個場所。隨着染疫人數持續上升，部份患者在未隔離的情況下，已經在家自行康復，惟相關人士反映未能取得康復證明，接種疫苗的安排亦受影響，或因而無法進入若干場所。食物及衞生局副局長徐德義今日（3日）表示，可以由醫生手寫豁免書。至於康復者的打針安排，他表示，會因應疫情調整打針建議。



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根據政府的接種疫苗指引，新冠肺炎康復者需相隔一段時間後，才可接種疫苗。不過在「疫苗通行證」下，未打針就不能進入食肆、商場等場所，未打針的康復者變相受限，政府一直未有更新指引，未解釋相關人士如何安排。

食物及衞生局副局長徐德義

問到康復者是否仍可接種疫苗，抑或可以獲豁免，徐德義表示，疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）會因應疫情發展，就不同情況調節打針建議。他指，「疫苗通行證」分為主動及被動式，後者即例如到商場等場所時，毋須主動出示接種紀錄，當執法人抽查時才出示。他續指，被動形式較易處理，因康復者的情況屬於合理辯解。

至於主動形式，即如到餐廳等場所要先主動出示針卡，徐德義表示，醫生可以手寫豁免書，以解決問題。

不過，未知屆時康復者到訪相關處所時會否遇到問題，因為近日不少網民都指處所經營者不接受手寫豁免書。

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，假如確診患入曾入醫院或其他設施接受治療或隔離，都會有康復證明。他續指，留意到部份人康復後仍未入往上述設施，相關康復者日後會有合適安排，會發放證明是確診者。他又指，聯合科學委員會會因應疫情，了解是否需提早接種疫苗，又或有沒有需要再接種，相信適時會有新建議。