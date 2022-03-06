疫情｜市建局再寬減租金　800商住租戶受惠　8租戶入應急單位隔離

面對第五波「海嘯式」疫情，市建局將於4月起推出新一輪租金寬減，惠及約800名住宅及商業租戶，涉及款項超過5,700萬元，為期6個月至今年9月底。此外，市建局早前宣布暫時調撥56個應急單位供隔離用途，至今已安排染疫的8個租戶和6名同事的密切接觸者和同住家人免費入住。



市建局和東華三院合作採購應急物資，由東華團隊負責分配(左圖），並包裝約600個抗疫物資包（右圖），每個物資包包括食物和快速測試套裝等抗疫用品。（市建局提供）

新一輪租金寬減涉款5,700萬

市建局表示，新一輪的寬減措施涵蓋餐飲、零售、服務、教育、社會企業等行業，涉及寬減款項超過5,700萬元，疫情下租金寬減累計涉及款項超過2億元。

這次寬減措施的力度將更大，因應不同行業受疫情影響作不同程度的寬減，減幅最高者可獲全額租金寬免。對於部份經營特別困難的商戶，包括因應政府要求而需要暫時關閉的表列處所，以至在觀塘重建項目內「裕民里」復業的回遷商戶，將可獲百分百的租金寬免。

市建局和東華三院在上周五起向居於市建局轄下安置大廈（左圖）和已收購物業的住戶派發抗疫物資包，居住在市建局沙浦道重建項目的租戶梁女士 （右圖）感謝團隊在艱難時刻仍上門送遞應急物資。（市建局提供）

住宅租戶方面，安置大廈和重建項目內已收購物業的約400個住宅租戶，他們絕大部份是從事零售、餐飲、旅遊和服務業的基層家庭，在疫情下普遍面對開工不足以致收入減少的困境，部分更處於失業狀況；至於已收購物業的商舖租戶，一般在舊區小本經營的商戶，生意額亦顯著下跌。因此，這些租戶的租金將獲得75%的寛減。

零售商戶最高獲100%租金寬減

零售商戶方面，將按實際營業額受疫情衝擊而下跌的程度，以及租金開支佔營業總額的比重，衡量給予20%、50%以至影響最嚴峻的全數100%三個級別的租金寬減。有關寬減的金額將在往後一個月的租金反映。至於影響較輕微，甚或沒受疫情影響的商舖租戶，將不獲租金寬減。

食肆方面，因應其經營成本相對零售業高，當租金佔營業總額的比例超過25%，市建局已歸類為「經濟困難」級別，在該月份提供全額租金寬免；至於經營未達此級別的食肆租戶，亦會享有不同幅度的寬減。

專業承辦商為市建局皇后大道西／賢居里發展計劃內大廈的公用地方噴灑長效抗菌塗層，減低病毒傳播的風險。（市建局提供）

此外，若部分商戶在疫情期間需要增加人手，以配合政府的防疫抗疫措施，例如聘請額外的員工執行「疫苗通行證」的安排，或聘請專業承辦商加強店舖消毒及清潔工作等，可向市建局提交涉及與加強防疫抗疫相關措施的開支證明，申請「升級」以獲得更高的寬減幅度。