消息：伊院周三起轉作指定醫院　救護員須加班一日助轉移病人

第五波疫情肆虐，消息指伊利沙伯醫院明日（9日，星期三）起開始逐步轉為第三間「指定醫院」，預計需時4天，專門接收新冠肺炎患者，估計會有約500名患者。據了解，消防處將於明日至下周日（9至13日）一連五日內，總動員處理病人轉移及維持緊急服務。



廣華醫院新冠病人會轉移至伊院，伊院非新冠病人則會集中廣華處理。屆時，所有救護員將銷假加班一日，前線變成「返四放一」，主任級輪更24小時工作，管理層亦要留局協調，務求盡快完成病人「大遷移」。



伊利沙伯醫院急症室今早曾一到需等候5小時，有懷疑自己出現症狀的市民一到門口，被職員帶去另一通道離開繞過急症室。（梁鵬威攝）

伊院明起轉移非新冠病人及康復者至其他醫院

消息指，伊利沙伯醫院計劃明日起開始逐步轉為接收確診者的指定醫院，預計需時4天，病人轉移預計至本月12日完成。現時院內不適合出院的病人會轉移至其他公立醫院，或送到各間私家醫院，已康復病人會安排返家或回到安老院舍。病情有好轉的新冠病人會轉至中大醫院或其他公院，急症室將不接收新冠病人以外個案，救護車會將其他病人送往鄰近醫院。

伊院將會集中收治聯網內的嚴重新冠確診者，目前該院約有400名嚴重患者，廣華醫院約100人亦會轉送伊院繼續治療。

消防處發「處長命令」 加班收津貼作為補償

據了解，消防處今日（8日）發出「處長命令」，準備將廣華醫院的新冠病人轉移至指定醫院伊利沙伯醫院，不過，由於現時有455名救護員確診，376名同事列為密切接觸者，在人手及救護車缺乏下，所有救護員須要在明日（9日）至周日（13日）內加班一日，並以加班津貼作為補償。

+ 4

期間前線由「返三放二」改為「返四放一」

據知，屆時所有救護員將會被取消休假及補假，前線救護員由原本「返三放二」變為「返四放一」，每隊預留七成人手上午當值，其餘三成維持晚間服務；而負責轉院救護車人員，須在周六或周日加班，所有救護車必須補充足夠裝備。現時救護員上班分三日早更及橫跨三的通宵更。

至於救護主任則分為兩組，24小時輪流當值，確保病人轉運及適時安排補充防疫物資；醫院控制組人員同樣要加班，預計每日當值13小時；管理層將強制取消一日休假，處理局內事務。另外，消防處亦會增派先遺急救員數目，以協助維持緊急服務。

▼3月8日香港市況▼

