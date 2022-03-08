疫情・3.8｜快測陽性平台首日1.4萬有效呈報　核酸確診增2.8萬宗

【2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統】本港疫情持續嚴峻，今日（8日）公布新增28,475宗確診，加上截至昨晚深夜經快速測試平台呈報並已發出隔離令的2,018宗個案，單日呈報個案達30,493宗。

衞生防護中心指，昨日傍晚開通的快速測試呈報平台，至昨晚深夜共收到17,236宗呈報，刪除重覆呈報等個案，14,715宗為有效呈報個案，而港大最新推算，截至昨日，全港184 萬人已感染。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.7｜快速檢測呈報平台推出 第五波疫情死亡首逾2000人

▼港大中醫推薦4款供康復患者服用湯水藥膳▼



【22:00】第五波疫情肆虐，消息指伊利沙伯醫院明日（9日，星期三）起開始逐步轉為第三間「指定醫院」，預計需時4天，專門接收新冠肺炎患者，估計會有約500名患者。據了解，消防處將於明日至下周日（9至13日）一連五日內，總動員處理病人轉移及維持緊急務服。

廣華醫院新冠病人會轉移至伊院，伊院非新冠病人則會集中廣華處理。屆時，所有救護員將銷假加班一日，前線變成「返四放一」，主任級輪更24小時工作，管理層亦要留局協調，務求盡快完成病人「大遷移」。

伊利沙伯醫院急症室今早曾一到需等候5小時，有懷疑自己出現症狀的市民一到門口，被職員帶去另一通道離開繞過急症室。（梁鵬威攝）

▼3月8日 市面情況▼



+ 18

【21:44】食物及衞生局公布，即日起會以抽樣方式，為經衞生署衞生防護中心「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報陽性結果的市民，進行核酸覆核測試，相關的強制檢測公告亦已刊憲。

衞生防護中心已經委派檢測承辦商，負責通知被抽樣作核酸覆核測試的人士。檢測承辦商會致電有關人士，表明獲衞生防護中心委派，並按其申報紀錄核實地址。隨後，檢測承辦商會安排快遞員即日或於翌日，上門送遞鼻腔拭子樣本收集包。快遞員在派送前會先致電有關人士，通知他們大概的派送時間，並提醒他們應在快遞員離開後收取，以及在20分鐘內將已採樣本的樣本瓶放回門外，供快遞員收回。

【21:17】第五波疫情超過50萬人確診，數十萬患者和密切接觸者，要在家隔離或檢疫。政府會安排派發電子手環、檢測包和所需物資，但不少人直至康復都未收到。



一位負責抗疫的前線主管，透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信，透露當局派發電子手環和物資的進度嚴重落後，每日只能向5,000至6,000個家庭派發，僅為需要派量的兩成，即八成患者欠支援。該主管亦直斥欠缺能統領全局的人，不同政府部門各自執行抗議政策，運作零散，更有部門不熱心，令市民的部門情緒不斷累積。



政府資訊科技總監辦公室發言人指，物資包派發順利，周一有2.8萬人收到。

一名不願具名的前線抗疫主管，透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信，透露八成在家隔離的患者欠支援。（香港01記者攝）

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



+ 4

【20:53】長者在第五波疫情的處於高危群組，年屆67歲且有長期病患的鮮魚行學校退休校長梁紀昌及其夫人亦不幸感染新冠病毒。梁紀昌坦言，曾打三針科興疫苗，染疫時間曾經有高燒到39度，亦有咳嗽，但翌日退燒後症狀輕微，覺得與普通感冒無異。

【20:16】香港第五波新冠疫情嚴峻，順豐速運（香港）日前宣布3月5日起暫停上門收派服務。但有順豐員工向《香港01》表示，公司內部指引仍然要求員工向部分客戶提供上門收派服務，3月5日之後亦仍然有前線員工上門派貨。該員工質疑「公司講一套做一套」，加上現時仍有門市營業收貨，意味速遞員仍要每日上門送件，形容同事都是在「等中招」。

順豐回覆查詢時，僅重申3月5日起暫停上門收派服務，並已調動所有可調動的人手到前線，員工在各區營業點正馬不停蹄協助客戶寄件和取件。

【19:46】第五波疫情持續，有機構與中大醫院合作改裝本地團隊研發的電動小巴，提供疫苗接種服務。改裝小巴上周五已啟用，首階段主要為中小學校、幼稚園及安老院提供服務，截至昨日已服務超過 1300 位市民，今早（8日）亦到聖公會聖雅各小學為超過100名師生進行接種。

【18:14】美孚新邨第三期百老匯街80-82號以及84-86號，自下午6時起亦圍封強檢，政府目標是在明日（9日）下午約1時完成行動，但視乎檢測結果，行動或會延長。至於元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座，以及賞湖居第五座，分別於下午5時及下午4時圍封強檢，政府目標是在明日（9日）解封。

【18:05】觀塘順天邨天瑤樓及天榮樓因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今午6時起圍封強檢，政府目標是在明日（9日）下午約1時完成行動，但視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:30】國務院副總理韓正關注本港私家醫院拒收確診病人，《香港01》接獲消息指，私家醫院聯會今日傍晚與特首林鄭月娥面晤，商討私家醫院如何協助抗疫，料醫院會作出讓步，包括接收更多非新冠病人，以便公立醫院騰空更多病床接收確診病人。

【17:28】政府今日公布，將根據現行《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲延續大部分社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為3月10日至23日。不過，經考慮市民對相關服務有實際需要，理髮店／髮型屋將可獲准重開並須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處有關處所的人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩。

▼2月8日 各區髮型屋外現剪髮人龍▼



+ 5

【17:16】食物及衞生局表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性，該名秘書負責為食物及衞生局局長陳肇始擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸，最近沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為三月四日，同日最後與局長見面。陳肇始每日均有進行新冠病毒快速測試，所有結果均為陰性，而為謹慎起見，陳今早已另外再作專業拭子採樣檢測，化驗結果同樣為陰性。

【17:00】公務員事務局今日表示一名秘書病毒檢測呈陽性，她負責為公務員事務局局長聶德權提供秘書服務，工作時無須與公眾人士接觸，並且有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。她最近一次上班日期為三月七日。 聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【17:00】受香港第五波疫情影響，上水屠房停運多日，香港鮮肉供應受影響。昨日清晨（7日）一批供港活豬經深圳來港，自2月25日起恢復供應的首批內地豬。

記者今早到屯門新墟街市觀察，早前因鮮肉供應短缺休業的豬肉檔已恢復營業，幾間位於戶外位置的檔口，更有人龍輪候買豬肉。有檔主表示，今日來貨價格始終較以往貴近一成，店內每斤零售價亦輕微上升3至5元，街市內平均每斤售約38元。不過未到中午，部份肉檔已賣出近七八成，「今朝個個都5舊水咁擺低（買），冇諗過清得幾快。」

有市民迫不及待購買新鮮豬骨煲湯，形容新鮮豬骨煲湯較「鮮味」，冰鮮豬肉難以代替。亦有市民近日改食其他肉類，「食唔到豬肉嗰陣，諗起就會想食。」

▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



+ 6

【17:00】歐家榮表示，全民檢測由政府不同部門籌備及策劃細節，衞生防護中心鼓勵市民及早測試，毋須等全民檢測，自覺有風險出現病徵就做快測或核酸，而全民檢測可以大規模地於短時間找出隱形個案，可切斷傳播鏈，細節如何落實，政府有決定後便會公布。

【16:55】歐家榮稱，現時個案數字見到冇爆發性上升，近日每日2萬多宗，不似2月尾至3月頭般每隔幾日個案數字倍增，可能是市民配合加政府措施令疫情有少少跡象回穩，但要繼續觀察，因市民過去一周開始普遍用快測，所以推出呈報平台後，快測確診都納入監測系統，才真實知道社區有多少個案，相信觀察多一兩日，會清楚知道究竟核酸加快測，實際香港幾多個案，未來一周疫情走勢會明朗些。

【16:50】歐家榮表示，再多23間院舍有新增個案，15間為安老院，8間為殘疾人士院舍，涉278宗個案，234宗為院友。第五波至今，累計690間院舍出現個案，院舍死亡個案至今約1,224宗。

【16:45】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，過去24小時有 160名對新冠病毒呈陽性的病人離世，分別是 92男6女，年齡介乎4至105 歲。另由於由於數據滯後， 2 月 21 日至 3 月 6 日，有127 人離世未公佈，涉 68男 59 女，年齡介乎56-102 歲。

【16:43】歐家榮稱，截至昨日共有2,365宗死亡個案，死亡率為0.46%，年齡乎介11個月至108歲，當中5宗為兒童個案。昨新增死亡個案中，4宗在家死亡，無經醫管局系統呈報，涉3男1女，年齡介乎32至85歲，分別在2月16日至3月2日期間死亡。

【16:40】歐家榮表示，截至昨晚11時59分，快速測試陽性網上呈報平台收到17,236宗呈報個案，減除部份個案已在確診個案存在或者是重複輸入，有14,715宗有效呈報個案。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今新增28,475宗確診個案，3472宗由醫院管理局確診，有2051宗由公共衛生化驗處確診，其餘由私人化驗所或者其他化驗所確診。

【16:29】港大最新模型推算顯示，每日新增感染人數於3 月4日已達頂峰，預計於4月23日會首次降至三位數、即1,000 人以下，而截至3月7日，全港累計感染人數已達184 萬人。

▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼



+ 12

【15:50】本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。衞生防護中心公布昨日（7日）確診大廈名單，過去14日共有3,601幢大廈出現確診者，比前兩日數字稍為回升。當中仍以深水埗區疫情最嚴重，共有370幢大廈上榜，為18區之冠；其次則為觀塘區，有353幢大廈上榜。



雖然近日確診數字回落，但昨日新增出現確診者的大廈達逾480幢，較早前兩日激增。當中以觀塘區新增出現確診的大廈最多，有79幢大廈新上榜，包括三座紀律部隊宿舍。另外，新上榜的大廈中，不少為豪宅及中產屋苑，包括柯士甸GRAND AUSTIN，和九龍站上蓋凱旋門觀星閣等。

+ 1

【15:40】新冠肺炎疫情持續嚴峻。食物環境衞生署今日（8日）表示，三名衞生督察分別於快速抗原測試及鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，結果呈陽性。他們在食環署位於花園街市政大廈2樓及8樓的辦事處上班，最後上班日期為昨日（7日）。

▼3月8日香港市況▼



+ 17

【15:28】消息指，伊利沙伯醫院將成第三間指定接收新冠病毒病人的公立醫院。

​天水圍醫院已由2月26日凌晨零時起，全院約300張病床改作接收新型冠狀病毒病病人，醫院的急症室會維持運作，救護車會繼續將有緊急醫療需要的病人送往天水圍醫院，其餘病人將會直接送往屯門醫院治理。

北大嶼山醫院也由3月2日起，將全院約160張病床改作接收新型冠狀病毒病病人。醫院的急症室會維持運作，救護車只會將有緊急醫療需要的病人，或現時在北大嶼山醫院香港感染控制中心、亞洲國際博覽館社區治療設施或竹篙灣社區隔離設施隔離有需要到急症室求診的病人送往北大嶼山醫院，其餘病人則會直接送往瑪嘉烈醫院治理。

至於自行到急症室求診的病人，服務不受影響。

▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



+ 24

【14:42】屯門翠寧花園第4、5及6座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午2時起圍封強檢，政府目標是在明日（9日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

+ 2

【13:30】明德國際醫院今日表示，醫院會為新冠輕症患者提供門診諮詢服務，病人可獲取基本藥物及醫療建議，但須先預約，到院後先作快速新冠檢測。連同明德國際醫院，目前至少有5間私院為確診病人診症，包括荃灣港安、養和醫院、中大醫院及港怡醫院。

【13:05】柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣解封，圍封其間1,013名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



+ 11

【12:50】青衣方艙醫院本月初投入運作，負責管理的保安局今表示，目前已有近970間房間有隔離人士入住，入住率八成。膳食方面，供應商會每日提供四款含蔬菜和肉類膳食，亦有清真及素食選擇，並會送上水果。洗手間內已添置消毒洗手液，外判清潔公司會加強消毒及清潔，確保洗手間及淋浴間環境更衞生。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



+ 4

【12:46】第五波疫情下，輕症及無症狀的患者大部份都進行家居隔離，自行服食藥物減輕症狀。不過康復後調理身體亦相當重要，香港大學中醫藥學院副教授陳建萍推介4款湯水藥膳，促進病後康復。

【12:23】觀塘順天邨天璣樓解封，共有約1 080人接受了檢測，當中共發現232宗初步陽性檢測個案和13宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



+ 24

【12:00】九龍城啟晴邨賞晴樓解封，共有約1500人接受了檢測，當中共發現167宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【11:59】上水屠房爆疫停運多日後終復工。華潤五豐表示，上周從內地調派到港的38名人員，今日（8日）凌晨開始在上水屠房提供協助，緩解屠房屠宰人員人手不足情況。至於昨日內地供港的活豬供應量已恢復至日常水平，相信市場上的鮮肉供應已恢復正常。

▼ 38名內地屠宰員到港情況 ▼

【11:50】政府表示，昨日內地經陸路和水路抵港蔬菜供應量約2,000公噸，為日常八成半，內地進口本港冰鮮豬肉貨量約62公噸，為平日1.2倍，而上水屠房和荃灣屠房恢復服務，活豬供應今日可回復正常水平。政府指出，由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，呼籲市民毋須過分採購。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



【11:25】政府昨推出網上系統讓快測陽性者申報，資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，該申報平台有助政府統計確診數字及協助分流，但仍有修改空間，包括可否讓市民更改填錯的資料。

【10:57】新冠疫情持續在港肆虐，港府昨推出網上系統讓快測陽性患者申報。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，過去兩三日確診個案回落至兩三萬宗「只是假象」，需連同快測檢測陽性個案，才能評估疫情是否已見頂。他強調，患者有法律責任如實呈報，才可齊心把疫情遏止下來。

【10:54】昨日下午4時起圍封的葵涌石籬（一）邨石興樓，行動於今日上午10時30分完成，共有約1120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



【10:45】香港郵政宣布荃灣郵政局將於今日關閉，至於天水圍天悅郵政局和將軍澳寶林郵政局需關閉至3月10日，呼籲市民到區內其他就近郵政局使用郵政服務。

【10:30】實政圓桌立法會議員田北辰今早在電台節目上表示，全民檢測必定會進行，但目前以救命為先，料全民檢測非優先選項。 田北辰指，社會盡快恢復正常，對經濟和市民身心健康非常重要，全民檢測有助找出和分隔確診者，可向居家隔離人士提供手帶，放寬社交距離限制，至少能給予商界和市民曙光，而非如目前失去盼望，被迫與病毒共存。

【09:00】南下到港最高級別的內地專家、國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受新華社訪問時提到「三減少」與「四集中」，稱香港抗疫工作應堅持動態清零總方針，並要分階段落實此目標，目前應集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」。除認為可借鑒內地抗疫中「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」等「四集中」做法，對於社會關注的全民檢測安排，梁萬年稱全民檢測需要把握時機，例如用什麼方法、檢測出來的患者和密切接觸者如何管理都要加以考慮，作出周密安排。

▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼



+ 5

▼3月7日 財政司司長陳茂波公布新一輪消費券計劃▼



+ 4

【07:00】新一輪一萬元消費券即將派發，首階段會在下月發放5,000元，有在旺角開設糖水店的負責人指出，去年消費券有助帶動生意額上升兩成，現時生意慘淡大跌九成，期望下月可以回升，但政府若維持嚴緊限聚令、限堂食令等，估計即使市民有錢到手，食肆都未必受惠，「好多人都係食完正餐先食糖水，但6點後就無得堂食，即係我唔使做啦。」糖水店為求生存，近日推售30元三餸飯逆境求生，反應良好，「就算生意差，都想盡量保留員工。」

旺角糖水店「初芋」負責人楊先生表示，去年在消費券帶動下，生意額上升兩成，但爆發第五波疫情後，3月生意「死死下」，營業額大跌九成。（蘇煒然攝）

▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼



+ 12

▼2022年電子消費券計劃▼



+ 8

▼全港麥當勞營業時間（3月7日）▼

