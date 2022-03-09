疫苗｜6人離世前14日曾打針　檢視66宗死亡個案　全與疫苗無關

衞生署今日（9日）公布，截至本周日（6日）的過去一星期，共接獲42宗涉及曾接種疫苗人士的異常事件報告，當中包括6宗曾經於離世前14天內打針的死亡報告，涉及2男4女，年齡介乎45至93歲，均沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起；另有1名15歲少年，於接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。

此外，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會，已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘11宗個案仍待更多資料以作評估，專家委員會認為至今並未發現不尋常現象。



▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼



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衞生署續指，截至3月6日晚上8時，本港市民合共接種了約1,357萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約631萬名，當中包括90.2%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,131宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.05%）。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括77宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

根據醫管局資料，上月7日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有512.2宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有25.6宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有17.3宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.2宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有40.7宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有9.2宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至3月9日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘11宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據本地的死亡率數據，於2020年在30歲或以上的人口當中，有3856人（即每10萬人有70.5宗）死於缺血性心臟病及有6546人（即每10萬人有119.6宗）死於心臟病。此外，根據醫院管理局資料，2022年1月31日至2月27日期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有339.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有16.2宗。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

▼3月9日 伊利沙伯醫院非新冠患者轉往其他醫院▼

