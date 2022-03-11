珀麗灣、油塘邨等13屋邨屋苑污水呈陽性　11萬居民獲派快測包自檢

港府今午（12日）公布觀塘區、荃灣區、元朗區、大埔區、北區及油尖旺區多個範圍，檢測到污水呈陽性，病毒量相對較高，疑有隱性患者存在。

涉事地區包括觀塘油塘邨及油麗邨、馬灣珀麗灣、天水圍天瑞邨及大埔頌雅苑等13個屋邨或屋苑。當區的民政事務處將會由明天（12日）起陸續向約11萬名居民、清潔員工和物業管理員工，派發快速測試套裝，供自行檢測。



▼3月10日，部分污水呈陽性屋苑▼



涉及污水呈陽性需自行檢測的地區及屋苑名單：

．觀塘區－油塘邨及油麗邨

．荃灣區－珀麗灣

．元朗區－天瑞（一）邨、天瑞（二）邨及天愛苑

．大埔區－頌雅苑

．北區－花都廣場、景盛苑及欣盛苑

．油尖旺區－亮賢居、富安大廈及界限大樓

政府發言人提醒市民，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商指示，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，測試後亦要妥善棄置快速測試套裝。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp



快測陽性人士可透過網上平台申報

快測首次陽性人士可透過當局「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836119自動系統登記，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

於上述地區內居住或工作的人士快測陽性，亦可致電政府設立的24小時熱線22804772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。

▼3月10日 富山邨富仁樓圍封強制檢測▼

